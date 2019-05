Edzésen még nem volt, de nemrég rúgott egy ötöst

Tíz gólt szerzett és egyet sem kapott a 22. fordulóban a Vajszló felnőtt-labdarúgócsapata a megyei III. osztály Czibulka-csoportjában. Ez nem nagy ügy a vendég Mágocs rossz szereplése tükrében, arra viszont felkapja az ember a fejét, hogy Bizderi Róbert, a vajszlóiak játékosa ötöt rúgott a tízből. Pontosítva: nem mindet lábbal érte el, az elsőt fejelte.

– Pedig a fejelés nem is az erősségem – mesélte lapunknak a 24 éves, 182 centi magas, 74 kilós futballista. Kezdő volt, a 16. és a 70. perc között talált be az ellenfél kapujába, a 75.-ben pedig lecserélték. – Elfogyott az erő, ami nem meglepő, mivel korábban másfél évig nem is láttam labdát. Ausztriában dolgoztam, ott nem lehetett összehangolni a focit a melóval. Elég volt a kint tartózkodásból, nemrégiben hazajöttem. Ausztriában hiányzott a labdarúgás, de nem tehettem semmit.

Télen igazolta le a Vajszló a Harkánytól, azóta kétszer lépett pályára. A bemutatkozáskor, a Kővágószőlős ellen érthetően még nem nyújtott kiemelkedőt, a Mágocs ellen azonban igen. Mégpedig úgy, hogy addig egyetlen edzésen sem volt Vajszlón. Hetente kétszer gyakorolnak, de Bizderinek (akinek unokatestvére Bizderi Nikolett, Baranya egyik női játékvezetője) nem volt még érkezése a közös gyakorlásra. De később mindenképpen járni szeretne az edzésekre.

– Több barátom játszik a csapatban, ezért is igazoltam ide. Az különösen tetszik, hogy örömfocit játszunk. Csatár a posztom, itt szeretnék a klub hasznára lenni. Érdeklődnek irántam magasabb osztályokból is, de maradni akarok.

Bizderi korábban szerepelt a Siklós, a Mohács, a Szászvár, az Ócsárd, a Beremend és a Harkány különböző gárdáiban. Régebben korosztályos csapatokban harkányi színekben 54 és 37, siklósiban pedig 47 gólt ért el egy idényben.