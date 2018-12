Egész évben jól teljesítettek a pécsi klub sportolói

Az előkelő ötödik helyet érte el a Pécsi Darts Club NB I.-es csapata a nemrégiben Budaörsön megrendezett országos bajnokság rájátszásában.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

A baranyaiakat a legjobb nyolc között a válogatott játékosokat felsorakoztató, később veretlenül bajnok Sport DC állította meg.

Tavaly ilyenkor még a bentmaradásért kellett megküzdeniük a pécsieknek, idén viszont az első osztályú tagságukat már a háromfordulós alapszakaszban bebiztosították, ahol csoportjukban a negyedik pozíciót csípték meg. Így a decemberi döntőben már csak a helyezés volt a kérdéses.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagyon büszke vagyok a fiúkra, egész évben kiválóan teljesítettek – mondta lapunknak Dervalics Attila, a Pécsi Darts Club elnöke. – Sajnos a bravúr nem sikerült a rájátszásban, de igazából az esélytelenek nyugalmával léptünk pályára a magyar válogatottakkal felálló Sport DC ellen. Viszont egyáltalán nem vagyunk csalódottak, jövőre pedig szeretnénk minimum ezt az eredményt megismételni.

Az egyesület elnöke kiemelte, hogy Budaörsön egy másik fontos esemény is történt. A klub története során először női csapatot is indítottak a bajnokságon. A kizárólag pécsiekből álló lányoknak ugyan nem sikerült mérkőzést nyerniük (3 vereség, 1 döntetlen), de első nagy megmérettetésükhöz képest kiválóan céloztak.

Ráadásul a közelmúltban egy jó ügy érdekében is összefogtak a sportág pécsi szerelmesei. Egy jótékonysági versenyükön több mint 300 ezer forintot gyűjtöttek össze, amit egy 17 éves daganatos fiú, Heirich Kevin utókezelésére ajánlottak fel. A versenyre 37-en neveztek be, de a játékosokon kívül is többen hozzájárultak a beteg fiú és családja támogatásához.Szabó Dániel

Versenyezhetnek az amatőrök

Az éppen zajló dartsvilágbajnokság évről évre egyre több embernek hozza meg a kedvét a sportághoz. Erre építve a Pécsi Darts Club 2019. január 26-án ismét megszervezi a már hagyományos amatőr versenyét és csapattoborzóját Pécsett, a Mária utcai versenytermében. Ennek köszönhetően a tévé elől felállva bárki kipróbálhatja majd célzóképességét élesben is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS