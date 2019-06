Egy átlövőt már szerződtettek is Kozármislenybe

Nagy változások nem lesznek a Kozármisleny SE NB I/B-s női kézilabdacsapatának keretében.

Nagy változások nem lesznek a Kozármisleny SE NB I/B-s női kézilabdacsapatának keretében, hiszen annál az együttesnél nem szabad nagy „felfordulást” csinálni, amely eredményesen szerepelt, márpedig Kovács Tamás gárdája bronzérmes lett.

Miután azonban két meghatározó ember is távozott (Ragoncsa Dominika a Mohácsnál, Palotás Fanni pedig Kecskeméten folytatja), mindenképpen pótolni kell őket. Az első új játékost már be is jelentette a klub vezetősége: a 23 éves Halmai Pálma a szintén másodosztályú Szentendrétől érkezik, debreceni színekben pedig az élvonalban is szerepelt.

– Pálma érkezik Palotás Fanni helyére, ő lesz az új bal oldali átlövőnk. Értékes embernek tartom, aki jól illeszkedhet be a csapatunkba. Minden más majd a pályán, éles helyzetben derül ki – fogalmazott Kovács Tamás vezetőedző.

A kozármislenyiek még egy játékost szeretnének szerződtetni: irányítóposztra, Halász Bernadett tehermentesítésére. A kiszemelttel már tárgyal a vezetőség, ám egyelőre nem került pont az ügy végére.