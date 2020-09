Egy hétig csónakban lakott Bicsák Bence

Külföldre jár óriáshalakra vadászni a PSN Zrt. magyar válogatott triatlonosa. Ugyan a sport mellett nem sok ideje marad a pecázásra, de ha horgászni indul, nem fogja vissza magát. Spanyolországban egy héten keresztül élt egy csónakban az édesapjával.

– Úgy tudom, nagyon szeret pecázni. Honnan a szenvedély?

– Édesapámtól – vágta rá a PSN Zrt. és az ország első számú triatlonosa, Bicsák Bence. – Születésem előtt nem sokkal fogott a balatonmáriai mólón 16-os zsinórral egy 68 kilós harcsát. Amint lehetett engem is vitt magával pecázni, szóval így nőttem fel.

– Élsportolóként mennyi ideje marad a horgászatra?

– Régen sokat jártunk, de jött a triatlon, s utána kimaradt két-három év. Azonban lassan már 10 éves hagyomány, hogy apával évente egy-egy alkalommal elmegyünk valahova külföldre horgászni, amikor éppen a pihenő időszakomat töltöm. Egyszer Spanyolországban egy csónakban töltöttünk el egy egész hetet.

– Hogyan bírt ki egy hetet egy csónakban örökmozgóként?

– Én sehogy! Sokat úsztam és kijártam a partra futni. Ellentétben velem, édesapám simán képes egy nap alatt 25 órát horgászni.

– Idén is lesz külföldi túra?

– Sajnos nem, de belföldön mindenképp elmegyünk pecázni. A Balatonra is van engedélyem, de például nemrégiben Orfűn is voltam, ahol SUP-ozás (állószörfözés – a szerk.) közben villantóztam. Ugyan halat nem fogtam, de nagyon jó élmény volt. Voltak rablások, de a többi horgász is mondta, hogy nem harapnak a halak.

– Melyik fogására a legbüszkébb?

– Van egy pár, amire büszke vagyok. A legnagyobb fogásom egy 90 kilós, 236 cm-es harcsa volt, de talán mégsem azt emelném ki. Spanyolországban egy 60 kilós harcsa hátába akadt a horog, azt hittem, hogy egy körülbelül 200 kilós hallal viaskodom.

Bicsákéknál előfordul, hogy már a csalihal is öt kiló

– Mindig a nagy vad a cél?

– Külföldön általában igen. Előfordult, hogy csak a csali 5 kiló volt. Itthon azonban nem csak a nagy halakra megyünk. A Balatonon általában süllőzünk, de volt, hogy Orfűn pontyoztam, szóval változó.

Már mindene görcsölt a nagy fogásnál Bicsák Bence kérdésünkre elmesélte legemlékezetesebb fogásának részleteit.

– Éjszaka arra ébredtünk, hogy kapás van. Mivel én tápászkodtam fel előbb, bevágtam. Egyből éreztem, hogy órási halat akasztottam, meg se mozdult a bot. Folyóban a sok uszadék miatt nem lehet sokáig szórakozni, így húztam, ahogy tudtam. Amikor már görcsölt mindenem, megkértem apát, hogy vegye át. Ő mondta, hogy ne legyek már gyenge, de láttam rajta, hogy ő is alig bír vele. Amikor kihúztuk, nagyon meglepődtünk, hogy „csak” 50-60 kiló. Kiderült, hogy a hátába akadt a horog, s ezért volt extrán nehéz eset.

