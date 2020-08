Egy láncszem a gépezetben

A nyártól új vezetővel, Mintál Csabával kezdte meg a munkát a PVSK Kosárlabda Utánpótlás Szakosztálya, aki felkavarná kicsit az állóvizet.

Mint szakosztályvezető tért vissza a PVSK kosárlabda-utánpótlásába Mintál Csaba, aki már évtizedek óta kötődik az egyesülethez.

– Nekünk a PVSK gyakorlatilag családi hagyomány. Már a nagypapám is alapítója volt a kosárlabda-szakosztálynak, édesapám is sportolt és dolgozott az egyesületnél, ahogyan a bátyám is elkötelezett a klub iránt. Illetve én is több évet eltöltöttem utánpótlásedzőként a csapatnál. Amikor jött ez a lehetőség, hogy visszakerülhetek a PVSK-hoz, nem is gondolkodtam sokat azon, hogy elvállaljam-e – fejtette ki Mintál Csaba.

A már megkezdett utat folytatva akar sikeres lenni

Bár a változás a klubok életében elkerülhetetlen, a folytonosság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az utánpótlás megfelelően működjön. Ebben hisz a szakosztályvezető is.

– Nem azért jöttem ide, hogy rendet csináljak, átszervezzek, hanem, hogy a folytonosságot megőrizzük. Nyilván voltak személyi változások, de ezekkel még jobbak lettünk – folytatta, hangsúlyozva, nagy bizalom az elnök részéről, hogy egy ilyen feladatot rábízott visszatérőként. – Én itt nem magamat akarom megvalósítani. Nekem egy olyan gépezet egyik láncszemének kell lennem, aki segíti a folyamatot, hogy az eredményes legyen. Mivel nekem van vezetői látásmódom, ez segíthet bizonyos helyzetekben, de más esetben túlzónak tűnhet. Meg kell találnom az egyensúlyt.

A saját bázisból akarnak erős várat építeni

Mintál Csaba remek visszacsatolásnak tartja, hogy a klub neveltjei közül sokan lesznek válogatottak és élvonalbeli kosárlabdázók.

– Akkor legyünk valakire büszkék, ha mi neveltük – jelentette ki. – A saját utánpótlásunkra akarunk támaszkodni, és ez igaz az edzőkre is. Most is három olyan trénerünk van, aki korábban játékosunk volt. Mi a PVSK-t nagy családnak tartjuk. Olyan nevelőegyesület kívánunk lenni, ahol mindenki megtalálja a helyét. Nem is akarunk az a fajta versenyistálló lenni, ahol csak az eredmény számít és minden más a háttérbe van szorítva. Hozzátette, természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kívánnak a bajnokságok élmezőnyéhez tartozni, de nem fognak azért elkapkodni rehabilitációt, mert a következő meccset muszáj megnyerni.

Egyenes út vezethet a kicsiktől az A csoportig

Persze az U23-as szabály szélesebbre nyitja a kaput a fiatalok előtt, de a PVSK-nál egyébként is cél, hogy a lehető legtöbb tehetséget juttassák el az első keretig. Ezért akár egy U18-as játékos is együtt tréningezhet a felnőttekkel, hogy megtapasztalja, mi kell ahhoz a szinthez.

– Nagyon szoros az együttműködésünk a felnőttcsapattal. Nálunk, ha valaki elkezdi akár óvodáskorában a sportolást, az A csoportig egyenes útja lehet. Az egyik módja, hogy ezt az értéket az utánpótlásban megmutassuk, hogy Dragan Alekszics is foglalkozásokat tart a fiataloknak. Így ő is látja, kikkel tud számolni a jövőben, és a gyerekeknek is nagy lehetőség, hogy megmutassák magukat egy olyan embernek, aki a hierarchia tetején van – zárta szavait.