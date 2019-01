Egy meccset legalább meg szeretnének nyerni

Ki akarták magukat próbálni, ezért a Pécsi Horvát Iskola indult az NB II.-ben.

Két évvel ezelőtt egész egyszerűen csak szerettek volna játszani, röplabdázni, ezért hobbi szinten elkezdtek összejárni, edzéseket tartani. Aztán olyannyira összeszoktak, hogy idővel úgy gondolták, ebből többet is ki lehetne hozni, ezért megalapították a Pécsi Horvát Iskola Röplabda Egyesületet (elnöke Fehér Márton), majd tavaly elhatározták, hogy megmérettetnék magukat bajnoki rendszerben is. A Pécsi Horvát Iskola női röplabdacsapata elindult az NB II. Közép csoportjában, ahol ugyan fél év után az utolsó helyen áll, ám mindez nem szegte a lányok kedvét.

– Nehéz ez az első év – sóhajtott egy nagyot Gőgös Klaudia, a csapat egyik edzője (a másik Tavali Attila). – Van, akiben nagyon sok a motiváció, másban kevesebb. De az biztos, hogy ügyesek a lányok, s mindenki maximálisan odateszi magát, akkor jól tudunk játszani. Sajnos a meccseken sokszor megijednek, egy-egy elrontott pont után elillan az önbizalmuk, ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Tizenegy bajnokit játszottunk le, sajnos egyet sem sikerült megnyernünk, pedig a képességek alapján három mérkőzésen reális esélyünk lett volna a győzelemre.

A csapat bízik benne, hogy nem megy le a teljes szezon győzelem nélkül (két megnyert szettjük már van), s ezért mindent meg is tesznek. Változtattak az edzéseken, igyekeznek még jobban és még többet dolgozni. – Reméljük, hogy ez látszani fog a folytatásban. Legalább egy meccset meg szeretnénk nyerni, és jó lenne elmozdulni az utolsó helyről is – mondta Gőgös Klaudia. A pécsiek számára most pénteken már folytatódik is a bajnokság, a TRSE vendégei lesznek.