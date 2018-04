Egy percig sem volt esély

Kijózanító vereséget szenvedett a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata Szegeden. A pécsiek már az első negyed után 20 pontos hátrányba kerültek, a támadójátékuk pedig az egész meccsen bénult volt, közben a hazaiak külső dobásai megpecsételték a PVSK sorsát, amely végül 80-57-re kapott ki az SZTE-Szedeáktól a bajnokság középszakaszának második fordulójában.

Az eufória már csak olyan, hogy sokszor elvakítja az egyszeri szurkolót. Meg néha bizony az újságírót is. Merthogy a PVSK-Veolia hétvégi, Kaposvár elleni hazai nagy fordítása és győzelme után az eufória egy kicsit a hatalmába kerített mindenkit, ritka ugyanis az olyan, amikor egy csapat húszpontos hátrányból áll fel, és végül az utolsó pillanatokban megfordít egy meccset. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy szebben lássuk a világot, és sokkal bizakodóbbak legyünk a szokásosnál.

Na, most pont így jártunk. Merthogy a Szeged elleni tegnap esti, idegenbeli középszakaszmeccs előtt ha mérget nem is vettünk volna rá, de egy kisebb összeget azért tettünk volna arra – egyébként tettünk is –, hogy Csirke Ferenc csapata nyerni fog. Aztán elkezdődött a meccs, és Andrija Csirics elkezdte dobálni a hármasokat. Ami még nem is lett volna olyan nagy tragédia, csak közben pécsi oldalon a percek előrehaladtával egyre inkább kezdett eluralkodni a bénultság. A szegedi triplák pedig csak hullottak, hullottak. És mire eltelt tíz perc a találkozóból, már hat távolinál jártak a hazaiak és már hússzal vezetett a Szeged…

Ez pedig gyakorlatilag meg is pecsételte a pécsiek sorsát. Bár Burimirék a védekezésüket alaposan összekapták a második negyedre, ez igazából csak arra volt elég, hogy a Szeged már ne nagyon tudja tovább növelni amúgy is tetemes előnyét. Hiába próbálkozott ezen az estén bármivel is Csirke csapata, úgy senki ellen nincs esélye egy csapatnak, ha 27 ráemelt triplából csak 4 hullik be a gyűrűbe. Egyébként a statisztikát elnézve, épp ebben a mutatóban lehet felfedezni a két csapat közti különbséget. A meccset ugyanis végül huszonhárom ponttal nyerte meg Andjelko Mandics együttese, amely egyébként nyolccal több hármast dobott mint a PVSK.

Úgy fest, ez egy ilyen szezon a Párducoknak. Egy-egy nagy győzelem után jön az övön aluli ütés. Persze tanulni ebből is lehet. A csapatnak is, meg nekünk, szurkolóknak is. Ahogyan nem lett volna szabad hagynunk, hogy az eufória elvakítson minket, úgy most, a méretes zakó után sem kell a kardunkba dőlni. Jön ugyanis vasárnap a ZTE. Lehet javítani.

SZTE-Szedeák–PVSK-Veolia 80-57 (33-13, 12-13, 13-15, 22-16)

Kosárlabda-NB I., férfiak. Középházi középszakasz. SZTE-Szedeák: Fortune 5/3, BOLTICS 5/3, CSIRICS 21/15, JUHOS 9/3, SULOVICS 13. Cs.: Révész 6, WIRTH 12/9, Kovács Á. 4, Vágvölgyi 3/3, Mike, Bonifert 2, Kerpel-Frónius. Vezetőedző: Andjelko Mandics. PVSK-Veolia: Durham 13/3, Brooks 2, Antóni 2, BUDIMIR 17/6, Sarlija 6. Cs.: Simon K. 4, Supola 3/3, Bíró O. 4, Harazin 4, Demeter 2, Krnjajski. Vezetőedző: Csirke Ferenc.