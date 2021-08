Egy pontot szerzett a Szentlőrinc a Nyíregyháza ellen

A ráadás legvégén mentett pontot a Szentlőrinc a Nyíregyháza ellen.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

A Szentlőrincre igencsak nehéz feladat várt, ugyanis az éllovas, még veretlen Nyíregyházát fogadta Kaposváron a hétközi fordulóban. Az első félidőben nem sok dolga volt a kapusoknak, inkább a mezőnyben zajlott a játék. A vendégek valamelyest többet próbálkoztak, de Marián Sluka együttese jól tartotta magát, azonban elől hiányzott az a bizonyos plusz.

A hazaiak vezetőedzője is így gondolkodott, Sluka a szünetben pályára küldte Kiss-Szemánt és az MTK-tól kölcsön vett utánpótlás-válogatott tehetséget, Biben Barnabást. Az 53. percben jött is a várva várt lőrinci gólt, Harsányi jobb oldali beadását fejelte Havas 8 méterről a kapuba. Három perccel később akár 2-0-t is mutathatott volna az eredményjelző, de Havas bólintását ezúttal védte a kapus, valamint a kipattanóra érkező Törőcsik sem tudott betalálni. Sajnos ez megbosszulta magát, negyedórával a vége előtt egyenlített a Spartacus, Csörgő volt eredményes. A 85. percben pedig Vass Patrik is betalált, s ezzel úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés. A baranyaiak azonban a végsőig harcoltak, aminek ráadás legvégén meg is lett az eredménye: Grumics pofozta be a labdát közelről a hálóba, amivel kialakult a 2-2-es végeredmény.

A PMFC is hazai pályán próbálta meg besöpörni első győzelmét, a Soroksár érkezett Pécsre. A vendégek hamar belerondítottak Grabanték tervébe, a 3. percben máris vezetett vezetett Lipcsei Péter gárdája. Az első félidőben ugyan többet próbálkozott a Pamacs, de jött össze az egyenlítés. Erről a meccsről egy későbbi cikkben számolunk be részletesen.

Szentlőrinc–Nyíregyháza 2-2 (0-0)

Labdarúgó NB II., 4. forduló. Kaposvár, Rákóczi Stadion, 100 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán ( Rózsa Dávid, Vörös Dániel). SZENTLŐRINC: Prokop – Erdélyi, Keresztes, Tamás L., Németh M. – Havas, Törőcsik (Jancsó, 74.), Török (Sinanovics, a szünetben), Harsányi (Hajnal, 81.), Kiss-Szemán (Biben, a szünetben) – Grumics. Vezetőedző: Marián Sluka. NYÍREGYHÁZA: Fejér – Szabó B. (Nemes, 69.), Galambos (Szokol, 69.), Papucsek, Jánvári, – Sigér Á. (Márkus, 60.), Paku, Vass – Pócsik (Gresó, 38), Hamed (Csörgő, 60.), Zamostny. Vezetőedző: Szergej Pacaj.

Gólszerzők: Havas (53.), Grumics (93.), ill. Csörgő (53.), Vass (85.).