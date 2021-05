Egy régi ismerőssel is erősítettek a pécsiek

A PVSK saját nevelésű kosárlabdázója, Bíró Olivér a következő szezont ismét pécsi színekben kezdi meg. Az élvonalban szereplő gárda három új játékost is bejelentett, Bíró mellett Illés Máté is Oroszlányból érkezik, Füzi Róbertet pedig Jászberényből igazolta a Panthers.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc teljes kontroll alatt tartja Karácsonyt

A bajnokság az előző hétvégén lezárult, de még mindig zajlik az élet a férfi NB I.-ben szereplő PVSK-Veolia háza táján. A pécsi klub kedden bejelentette, hogy Ruják András, Dragasevics Veljko, Carev A­leksej és Krivacsevics Marko is máshol folytatja, illetve a csapat kapitánya, Veljko Budimir a Facebookon adta a szurkolók tudtára, hogy a ZTE elleni szezonzáró volt az utolsó mérkőzése PVSK-mezben. Rá pár napra már az érkezőkről is be tudott számolni a Vasút, amely a héten három magyar játékost is igazolt. Az egyikük a 3-4-es poszton Bíró Olivér, aki három esztendő után tér vissza Pécsre. Bíró két szezont húzott le a Falcónál, az előző idényt pedig az Oroszlánynál töltötte, most a PVSK-val három évre írt alá.

– Nagyon örülök, hogy hazatérhetek – idézi a PVSK-Veolia honlapja Bíró Olivért. – Tavaly is már szóba került, hogy idejöjjek, de akkor még máshogy alakultak a dolgok. Most azonban nagyon korán megkeresett már a PVSK-Veolia, és egy számomra rendkívül szimpatikus, hosszú távú szerződést ajánlott, ezért könnyen ment a megegyezés. Az elmúlt három évben sokat változtam, rutinos játékossá értem, szeretnék a vezére lenni a következő szezon PVSK-jának!

A 26 éves Illés Máté szintén Oroszlányból érkezik, rá az 1-es és a 2-es poszton számíthat Dragan Alekszics. Illés az elmúlt szezon során 8,2 pontot, 1,3 lepattanót és 1,6 asszisztot jegyzett meccsenként, és kifejezetten jó a távoli dobásokban. Ő két évre kötelezte el magát új klubjával. A harmadik szerzemény pedig a 1999-es születésű Füzi Róbert, aki a hármas poszton lehet a Panthers segítségére, ráadásul U23-as szabályba is belefér, ami fontos szempont.