Egy sátorral már sokkal boldogabbak lennének

Javában zajlik a hazai jégkorongidény, a különböző szintű bajnokságokban pécsi utánpótláscsapatok is érdekeltek.

A PSN Zrt. Pécsi Skacok néven, önállóan indul a jégkorongbajnokságokban a szuper mini (6–8 évesek), a mini (8–10 esztendősek), míg a Szekszárddal közösen az U12-es és az U14-es gárda. Ezeket Maretics György vezetőedző és segítője, Szuchovszky Tamás edzi. Csaknem 30 gyermek látogatja a foglalkozásokat, amelyek a baranyai megyeszékhelyen vannak. A szekszárdi csapattársak külön, Tolna megyében gyakorolnak, velük a pécsiek csak a meccsek helyszínein találkoznak. Mind a négy korosztály a hazai mérkőzéseit fedett létesítmény hiányában Kaposváron rendezi.

– Nem is olyan régen még ötven srác edzett nálunk, de 2018-ban sokan abbahagyták – panaszkodik Maretics. – A lemorzsolódás fő oka az, hogy Pécsett nincs fedett jégcsarnok és sátras létesítmény sem. Utóbbi létrehozásáról két éve már szó volt, aztán még sem lett belőle semmi. Pécsett hetente háromszor edzünk, mindig 1 óra 15 percet.

A PSN Zrt. Pécsi Skacok fiataljai részére minden esztendőben, augusztus első hetében a szlovákiai Érsekújváron edzőtábort rendeznek, utána viszont sokáig nem tudnak jégre lépni. Így többször előfordult már, hogy magyarországi jeges edzés hiányában kezdték meg a bajnokságot.

– Legalább egy szigetelt sátrunk lenne, akkor augusztus közepén már jégen korcsolyázhatnánk – mondja lapunknak a vezetőedző. – Így viszont, jégfelület hiányában sajnos jókora hátrányban vagyunk a többiekkel szemben.

Ennek ellenére a csapataik eddigi szereplése nem is rossz. Az U12-es és az U14-es bajnokság szeptember közepe óta folyik, előbbiek a bajnokijaik felét megnyerték, de ennek nincs hivatalos nyoma, itt nem vezetnek jegyzőkönyvet. Az idősebbeknél már igen (megy a vita, hogy szükség van-e rá), itt is jól állnak a Pécsi Skacok. Az U8-ban és az U10-ben kuparendszerű a lebonyolítás, az egyes tornák házigazdái a szó valódi értelmében vendéglátók is, a szendvicset, a gyümölcsöt és a forró teát ők biztosítják.

Több olyan jégkorongozó van, aki Pécsről indult és hazai felnőtt élcsapatokban játszott. Novák Tibor és Kovács Krisztián a MAC-ban, Herke Márton a Dunaferrben szerepelt. Maretics szerint ebből is látszik, hogy jégcsarnok nélkül is el lehet jutni magasabb szintre, persze nem olyan egyszerű. Mindenesetre várják a hoki iránt érdeklődő ifjakat, idény közben is lehet jelentkezni. Idő még van rá, mert a szezon március közepéig tart.

