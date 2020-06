Egy világjárvány tudta csak elszakítani a pályától

Többé nem húzza magára a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának mezét Andrija Csirics, aki a jövőben a vonal mellől igyekszik segíteni volt társait a sikerek felé.

Elkezdett közösen dolgozni a héten a PVSK csapata, hogy a lehető legjobban szinten tartsák a játékosokat a júliusi nyári szünetig. Andrija Csirics viszont már nem játékosként, hanem Dragan Alekszics segítőjeként vesz részt ezeken a foglalkozásokon.

– Nem nagyon gondolkoztam azon, hogy vissza kellene vonulnom, de a környezetemben élő emberek többször is mondták, hogy kezdek öreg lenni ahhoz, hogy ilyen szinten játsszak. Ezért kezdtem el azon gondolkodni, hátrébb lépek, hogy a fiatalabbak megkaphassák a lehetőséget – kezdte kérdésünkre egy jó hangulatú edzést követően a közönségkedvenc. – Elég nehéz ez számomra, mert teljesen más a pálya széléről nézni még az edzéseket is. Amikor kezdődnek a foglalkozások, én is inkább labdát fognék és edzenék a többiekkel.

Az elmúlt szezon biztosan sokak számára arról marad emlékezetes, hogy félbeszakította a koronavírus-járvány, ami így a PVSK szurkolóit megfosztotta attól, hogy tömött lelátóval, hangorkánnal ünnepelhessék az akaratával minden korlátot ledöntő, megalkuvást nem ismerő játékos utolsó táncát. Azonban a kosárlabdázó terveit is komolyan befolyásolta a vírushelyzet, hiszen először úgy gondolta, még a következő szezonban folytatja a játékot.

– Csak egy ilyen világjárvány állíthatott meg abban, hogy újra pályára léphessek. Ha ez nem történik meg, akkor még 10 évig játszom – folytatta nevetve. – Komolyra fordítva a szót, ez a vírushelyzet segített a döntés meghozatalában. Szerettem volna telt ház előtt búcsúzni, de sajnos mésként alakult. Viszont így sem könnyű 20 év profi karrier után elköszönni a játéktól, ezért lehet, jobb is, hogy így adódott.

Az edzői munkakör most új kihívás elé állítja a korábbi játékost, akinek segítség lehet, hogy olyanokkal dolgozhat, akikkel korábban a pályán is együtt szerepelt.

– Jó is meg nem is, hogy a volt csapattársaimat edzhetem. A pozitív oldala, hogy jól ismerek mindenkit, és tegnap még velük játszottam, viszont negatív lehet, hogy jó barátságban vagyunk. Most edzőként kell foglalkoznom velük pályán kívül és azon belül is, nem, mint a barátaimmal. A sok játéktapasztalatommal, a tudásommal viszont van mit tanítanom nekik – válaszolta Csirics, aki három éve szerezte meg edzői papírjait, amelyekkel bárhol Európában dolgozhat, ugyanakkor örömmel fogadta el a pozíciót.

Szeretett volna telt ház előtt búcsúzni a szurkolóktól, de a Kaposvár elleni zárt kapus meccsel ért véget a karrierje

Tanul, fejlődik

Az idén decemberben 40 éves Csirics három szezont húzott le a PVSK-nál. Először a 2011/2012-es szezonban lépett pályára a Pécs színeiben, majd egy két éves romániai és egy négy éves szegedi korszak után 2018-ban tért vissza a Panthers­hez. A pécsi csapatban összesen 1117 pontot szerzett.Korábban megfordult hazája élvonalában, Szerbiában, játszott Lengyelországban, Ukrajnában, Belgiumban, az Adria Ligában, Izlandon, valamint Cipruson is. Az évek során felhalmozott tudását most mind át tudja adni a fiatalabb kosárlabdázóknak, na meg azt a szenvedélyt is, amivel mindig pályára lépett.

Hosszú távon természetesen nem akar a másodedzői pozícióban ragadni, egyszer szeretne vezetőedző lenni, azonban azt is tudja, az ehhez vezető útnak még csak az elején jár.

– Egyelőre tanulok, hiszen ez még mind csak a harmadik napom trénerként. Szerencsém volt, hogy a felnőttcsapat mellé kerülhettem másodedzőként – mondta egyéni céljait firtató kérdésünkre. – Most fejlődni akarok. Egyszer szívesen látnám magam egy csapat vezetőedzőjeként, de tudom, hogy sokat kell ahhoz még tanulnom, dolgoznom, hogy azt elérhessem.