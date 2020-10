Egy zsák érmet szereztek az aerobikosok

A PSN Zrt. dobogósai:

Csoportban 2. helyezett: Bánki Dalma, Kovács Gréta, Paulovics Dóra, Téczely Nóra, Téczely Petra.

Sportaerobik UP3: Miklós Eszter 1., Mudik Kevin 3. hely, Duó 2. hely (Miklós Eszter, Böhönyei Bálint), Csoport 2. hely (Almási Hanna Izabella, Böhönyei Bálint, Iván Léna, Miklós Eszter, Pintér Rea).

Sportaerobik UP2: Csoport 3. hely (Böhönyei Bianka, Bognár Adrienn, Keller Korina, Szendelbacher Borka, Szirtes Míra).

Sportaerobik UP1: Sal Kinga 3. hely.

Sportaerobik felnőtt: Ákoshegyi Dóra 2. hely, Bali Dániel 1. hely, Farkas Balázs 1. hely.

Basic UP 1: Várdaróci Gréta 2. hely, Trió 2. hely (Bedő Csenge, Buzási Bettina, Várdaróci Gréta).

A Forma Fitt SE dobogósai

CH UP2 csoport: 3. hely (Draskóczi Emese, Fuchs Anna, Somodi Zsófia, Ternbach Aliz, Vámi Nilla, Vass Zsanett Nóra).

Basic Aerobik UP2: Trió 1. hely (Fekete Dorina, Kutas Dorka, Tordai Flóra), Csoport 2. hely (Kutas Dorka, Putler Zóra, Regdon Rebeka, Regényi Dalma, Tordai Flóra).

Basic Aerobik UP1: Kaufmann Hanna 1. hely.

Basic Aerobik Felnőtt: Vajda Virág 2. hely.

Sportaerobik UP3: Imre Zétény 2. hely, Vegyes páros 3. hely (Imre Zétény, Sárkány Sára).

Az Év sportolója díjakat is átadták

A koronavírus okozta hosszú szünetet követően, szigorú szabályok betartásával, rendezte meg a versenyt a Forma Fitt SE és a Magyar Torna Szövetség aerobik szakága. Az 1. forduló alkalomból pedig átadták a 2019-es Év sportolója díjait is. Ebből három is a PSN-hez került. A juniorok között az év női sportolója Ákoshegyi Dóra lett, a felnőtteknél megvédte címét Mazács Fanni, illetve a felnőtt férfiaknál Bali Dániel kapta a megtisztelő címet.

Mazács Fanni és Bali Dániel párosban, Lőcsei Zoltánnal trióra kiegészülve, valamint Farkas Balázzsal és Szöllősi Pannával együtt is bemutatott versenyen kívüli gyakorlatokat, amelyek elsöprő sikert arattak. A sportolók emellett mindkét egyesület színeiben mutattak be kiváló gyakorlatokat, amikkel éppen csak lemaradtak a dobogóról.