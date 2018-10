Egyiptomban készül a PVSK, a grúz válogatott ellen is játszanak

A férfi vízilabda OB I. küzdelmei ugyan már ezen a héten elkezdődnek, de a PVSK-Mecsek Füszért együttesének első fordulós, BVSC elleni derbijére később fog sor kerülni.

Az ok az, hogy a pécsiek már korábban kaptak egy meghívást Egyiptomból egy egyhetes nemzetközi tornára, így a PVSK vasárnap el is utazott Kairóba.

– A hétvégén még felmentünk a Magyar Vízilabda Szövetség közgyűlésére, ahol leadtuk szavazatunkat a később meg is választott új elnökre, Vári Attilára, vasárnap pedig már estére meg is érkeztünk Egyiptomba – számolt be lapunknak a helyszínről Lukács Gergely, a pécsi pólósok vezetőedzője. – Azt gondolom, hogy nagyon hasznos lesz nekünk ez a hét. Az itteni körülmények irigylésre méltóak, és jó csapatok ellen játszhatunk a héten felkészülési mérkőzéseket.

A PVSK a nemzetközi tornán a szerb Radnicki Kragujevac, a Grúz válogatott és a hazai OB I.-es csoportellenfél KSI mellet a házigazda Heliopolis első és második számú együttesével is megmérkőzik majd a héten.