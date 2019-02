Egyre jobb formában várják a tavaszi folytatást a mislenyiek

Döcögősen indult a felkészülés a Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapata számára, de az utóbbi néhány edzőmeccsen egyre jobban szerepelt az együttes. Ebben pedig nagy szerepe van a baranyaiak új támadójának, Pergel Bencének is.

Több megoldandó problémával vágott neki a téli felkészülésnek a Kozármisleny NB III.-as Közép csoportjában szereplő labdarúgócsapata. Németh Zsolt együtteséből meghatározó játékosok távoztak, és emellett sérülések is hátráltatták a vezetőedző munkáját. A tavasz közeledtével viszont kezd magára találni az együttes, az edzőmeccseken egyre jobban megy a játék, ami a kemény munka mellett az új szerzeményeknek is köszönhető.

Pergel Bence pedig egészen nagy fogásnak tűnik, hiszen a majdnem 190 centiméter magas, ballábas támadó amellett, hogy fizikai adottságait kihasználva jól fejel, a labdával sem bánik ügyetlenül, ráadásul fürgesége miatt a szélről indulva is jó teljesítményt képes nyújtani – a Kozármisleny Pénzügyőr SE elleni hétvégi felkészülési mérkőzésén is ezen a poszton szerzett két gólt. A zalaegerszegi születésű labdarúgó a Ferencváros és az MTK utánpótlásában nevelkedett, a tavalyi tavaszi szezont a Szentlőrincnél töltötte. Nyáron pár napot a kozármislenyiekkel is készült, végül mégis hazaigazolt, a Zala megyei I. osztályban szereplő Teskánd együttesébe, ahol tizenhat bajnokin tizenöt gólig jutott.

– A tavalyi szezon után szintet szerettem volna lépni, és a másodosztályba igazolni, ami sajnos nem jött össze. Így úgy döntöttem, hogy hazatérek Zala megyébe, hogy újra felépítsem magam – mondta lapunknak a húszéves Pergel Bence. – Nyáron már volt lehetőségem pár napot Kozármislenyben készülni, akkor is nagyon jól éreztem magam a csapattal, így örülök, hogy visszatérhettem. Egy alacsonyabb osztályból érkeztem, így volt bőven lemaradásom a többiekkel szemben, de kezdem felvenni a ritmust. Remélem sokat tudok tenni a klubért a jövőben – tette hozzá.

Ugyan a keretet illetően a védelemben és támadósorban is vannak még hiányosságok, de Pergel mellett a másik három téli szerzemény, Bodor Márkó, Füredi Szabolcs és Havasi Dániel egyaránt beváltak, az edzéseken és a felkészülési meccseken is meggyőzték a szakmai stábot.

– Az újak közül már mindenkit ismertünk, hiszen mindannyian játszottak Baranyában, így tisztában voltunk a képességeikkel – fogalmazott Magyar Márk, a Kozármisleny FC klubigazgatója. – Négy olyan játékosról van szó, akik személyiségükkel is sokat hozzáadnak a csapategységhez, és persze bízunk benne, hogy a bajnokikon is jó teljesítményt fognak nyújtani.

A klubigazgató azt is elárulta, hogy még két labdarúgó leigazolásán dolgoznak, de a másik félen is sok múlik, illetve nagyon kell igyekezniük, hiszen az amatőr átigazolási szezon ma éjfélkor zárul.

A baranyai gárda a tabella hetedik helyéről várja a folytatás, és március 3-án, hazai pályán a Rákosmente ellen kezdi meg tavaszi szereplését.