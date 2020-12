Elárulta a hibátlan szereplés titkát Papp László

Megőrizte százszázalékos mérlegét a PEAC női kézilabdacsapata az NB II.-ben, így 10 győztes meccset követően boldogan mehetett el a téli szünetre.

A február 14-én kezdődő tavaszi idényben viszont azért sem lesz egyszerű megismételni a fantasztikus teljesítményt, mert a két nagy riválissal, a Dunaújvárossal és a Nemesvámossal is idegenben kell megmérkőzniük a pécsi lányoknak.

– Nehéz lesz ezt megismételni tavasszal, de most sem volt könnyű végigvinni. Nekünk is meg kellett küzdeni a járvánnyal, de törekedtünk arra, hogy lejátsszuk az összes meccset, mert azok még nagyobb gondban lesznek, akiknek sok mérkőzését tavaszra kellett halasztani. Ha csak annyira érint minket a vírus, amennyire ősszel, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a második félévet is így teljesítjük, de azért veretlenül megnyerni a bajnokságot elég nehéz feladat. Annyit tudok ígérni, mi ugyanúgy állunk hozzá a történethez. Most viszont tervezni se nagyon lehet – jelentette ki a büszke vezetőedző, Papp László, hozzátéve, egy meccset halasztaniuk kellett, bármennyire is szerették volna lejátszani. A siker titkát is elárulta: munka. – Jó alanyok a lányok, szeretnek dolgozni. Edzettünk 4-5-öt, felkészülés alatt pedig 6-8-at is egy héten. Látszott, ez mennyit jelent a fejlődésük szempontjából, valamint tudtunk igazolni is. A háttér is rendezett.

Idő közben az NB I. B-s fiúk irányítását is elvállaló Papp velük is megízlelhette a sikert, hiszen a Rév ellen megszerezték idénybeli első győzelmüket.

– A fiúknál ugyanez a szituáció. Odamentem, adtam magamat, az elképzelésemet a kézilabdával kapcsolatban. Ők erre nagyon vevők. Megváltozott az öltözőben és az edzéseken a hangulat. Dolgozni kell sokat! Már a Balatonfüred ellen is voltak szép momentumok – tette hozzá.