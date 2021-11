Elbukta a rangadót a Panthers

Bár nagyszerű második negyedet produkált a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a Kaposvár elleni rangadón, a fordulást követően nem tudta tartani a lépést a riválissal, így vereséget szenvedett az NB I. 9. fordulójában.

Nem kezdte rosszul a Kaposvár elleni rangadót a Panthers, de az első negyed felénél kissé elfogyott a lendület, így a vendégek hétpontos előnyre tettek szert.

A rövid szünetet követően viszont elkezdődtek Haynes-Jones pillanatai, aki előbb egy hosszú passzal találta meg Gordont, aki egy lépés után zsákolt, majd betöréseivel kezdte sanyargatni az ellenfelet. Ha pedig nem talált rést a falon jöhettek a saját, vagy Bryson triplái. Kellettek is a hármasok, hiszen Fordék is sorra hajigálták be a távoliakat. A légiósok kiváló játéka pedig megadta azt a lökést a többieknek is, amivel megfordították az újabb pihenőig a meccset.

A fordulást követően Bryson ugyanabban a szellemben érkezett a pályára, amiben lesétált róla, s beszórta az este során hatodik hárompontosát is. A Kaposvár viszont ismét élesebben jött ki az öltözőből, sok rossz döntést hoztak a pécsiek. Amikor pedig Martin Bryson blokkján is áthúzva zsákolt, Dragan Alekszics végre időt kért, s megpróbálta rendezni a sorokat. Nagy hatást azonban nem gyakorolt játékosaira, akik pillanatokon belül tíz ponton kívül találták magukat. Brkics és Ivosev pályára küldése lehelt új életet a Panthers támadásaiba, viszont a laza védekezés mellett ez is kevés volt a felzárkózáshoz.

A záró tíz percet a leggyengébb negyedét követően tizenkét-pontos hátrányból kezdte a Pécs. Bár ebben az etapban sikerült visszaküzdeniük magukat a meccsbe Illéséknek, ez már kevés volt ahhoz, hogy döntően befolyásolják a végkimenetelt. A szurkolók így keserű szájízzel térhettek haza, még ha olykor olykor igen látványos jeleneteket láthattak, köztük Gordon zsákolását Bryson a palánkra érkező passzából.

PVSK-Veolia–Kaposvár 88-97 (20-27, 28-20, 16-29, 24-21)

Férfi kosárlabda NB I., 9. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Benczúr Tamás, Fodor Attila, Szilágyi Bálint.

PVSK-Veolia: Illés 7/3, Hőgye, BRYSON 23/21, GORDON 15, Brkics 8. Csere: HAYNES-JONES 17/9, IVOSEV 18/9, Bíró O., Armaghani. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Kaposvár: HILLIARD 16/6, Plézer 10/6, T. J. PRICE 18/6, Hendlein 9/3, MARTIN 23/3. Csere: FORD 19/9, Csorvási, Krnjajski 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.