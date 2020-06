Eldőlt a családi harc Bolboacaéknál

A Bolboaca-családban minden a labdarúgás körül forog, amin nem kell csodálkozni, hiszen 45 esztendősen még igazolt játékos a családfő és ezt a sportágat választotta a két gyermek is. A kislány román korosztályos válogatott.

Ahogy Bolboaca Augustin (45) fogalmaz: annak idején egy szatyorral, néhány pár zoknival, egy-két alsónadrággal és bugyival, no meg a kéthetes fiúkkal, Sergiuval jöttek át Romániából Magyarországra, Kolozsvárról indultak, egyenesen Komlóra mentek, ahol a családfő szerződést kapott, a néhai Dárdai Pál által irányított NB II-es focicsapat játékosa lett.

– Bár Kolozsváron az első ligában játszottam, ott mégsem dúskáltunk a földi javakban, elég, ha csak annyit mondok, hogy a szülőknél laktunk. Komlón rögtön lakást adtak, ugyan nem tudtunk magyarul, mégis nagy szeretettel fogadtak bennünket, sok segítséget kaptunk, amiért még ma is hálásak vagyunk. Már sohasem megyünk vissza Romániába élni — meséli a családfő, aki a volt bányászvárost tekinti otthonának, bár már nyolc éve Pécsett laknak. — Még a fülemben csengenek Pali bácsi szavai, miszerint egy idegenlégiósnak háromszor jobbnak kell lenni, mint egy magyarnak ahhoz, hogy elfogadják. Ehhez én mindig is tartottam magam.

Sportos família az övék, amelyben minden a foci körül forog. Ami nem is csoda, mert a gyermekek a pályán nőttek fel, igazolt játékos is lett belőlük. — Feleségemmel együtt büszkék vagyunk rájuk, céltudatos mindkettő. Tudják, honnan indultunk és hogy mennyit dolgoztunk eddig az életben. Sikerült beléjük nevelni, hogy maximalisták legyenek, mindent 100 százalékosan csináljanak. Családon belül dúlt a harc, hogy Karinából futballista legyen, mert hat évig balettozott és furulyaórákra is járt, ám utóbbi szerencsére csak két esztendeig tartott, a balettozásnak is vége már.

A kislánynak hetente hat edzése van, minden nap délelőtt iskola, délután edzés, utána pedig este következik a tanulás. Ehhez jön még a román U15-ös válogatottal olykor az edzőtábor, néha edzőmeccs a határokon túl. Idehaza egyéni képzésben is részesül, négy tréner (Toma Árpád, Máté Győző, Vereb Viktor és Pókos Csaba) foglalkozik vele.

– Én döntöttem úgy, hogy román utánpótlás-válogatott legyen — mondja Bolboaca Augustin. — Majd ha felnő, eldönti, hogy melyik ország címeres mezét akarja felhúzni. Mindkét gyermekemnek voltam már az edzője, egyikkel sem tettem soha kivételt, Kemény voltam velük szemben, akárcsak a játékostársaikkal vagy a szülőkkel. A rend a legfontosabb, akármelyik Sportolda-csapatról is van szó. Annak idején 12 gyermekkel indultunk, ma már 150 tanítványunk van. Hat edző tanítja őket, közülük az egyik a fiam, akinek egy-egy fiú, illetve lány csoportja van. A Sportolda olyan, mint egy nagy család. Jól működik a dolog, és ez nagy öröm.

Itt született

A Bolboaca-család 1998-ban települt át Romániából Magyarországra. Kolozsvárról jöttek, akkor a fiúgyermekük, Sergiu kéthetes volt, most 22 éves, a megyei I-es Komlóban focizik, amellett edző a Pécsi Sportolda SE-nél, már dolgozik is, és idén decemberben pedig végez az egyetemen, gazdasági-műszaki informatika szakra jár. A lánygyermek, Karina már hazánkban született, jelenleg 13 éves, szintén futballista, a Sportoldában játszik, román U15-ös válogatott. Édesanyjuk laborasszisztens a PTE-n. A családfő felel a szakmai munkáért a Sportoldánál, de két korosztályos csapatot is edz ott. Emellett 45 esztendősen még futballozik bólyi színekben. A gyermekek kettős állampolgársággal rendelkeznek, a szülők csak románnal.