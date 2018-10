Eleinte a túlélésért küzdött Ranga Péter, aztán felgyorsult

Óriási pezsgőzéssel zárult az 52. Aquaprofit Mecsek Ra­llye: a Pécs Plazánál vasárnap délután megtartott célceremónián nagyon jól érezte magát az ORB-mezőny első öt helyezettje.

Jó ideje hozzászoktunk már, hogy a Mecsek Rallye sajátos varázsa egyrészt a versenyzőket is rabul ejti, másrészt a sportágat szerető közönséget is megfogja. Ennek köszönhetően ezúttal is nagy sikere volt a Pécs környéki száguldásnak: nagyon sokan voltak ott a pénteki prológon, majd a kellemes időben szombaton és vasárnap a gyorsaságik mentén is.

Természetesen nem minden résztvevőnek sikerült célba érnie, volt olyan, akinek azért lesznek majd kellemetlen emlékei erről a versenyről. Jó néhányan kipotyogtak menet közben, de személyi sérülés csak egy esetben történt: a pilóta sarokcsontja eltörött, meg is kellett műteni.

Az ORB mezőnyének élcsoportjában a papírforma érvényesült, az első helyeken olyanok végeztek, akik az egész éves versenyfutásban is ott vannak a legjobbak között. Az abszolút bajnok végül Hadik András lett, megelőzve Turán Frigyeséket – az ötödik helyre pedig odaért a helyiek nagy kedvence, Ranga Péter.

– Igazából az ötödik hely önmagában nem boldogít különösebben, de a körülményeket figyelembe véve most ez volt a realitás

– mondta lapunknak Ranga Péter. – Nagyon régen versenyeztem aszfalton, ráadásul rossz technikai megoldásokat választottunk az első napon, így aztán az erdőgazdálkodási utak dobáltak minket rendesen. Ezeket a gyorsokat így gyakorlatilag túl kellett élnünk. Délutánra kijavítottuk a hibákat, s ennek köszönhetőn az egyik pályán már másodikak lettünk. Vasárnap pedig már ott voltunk közvetlenül az élmezőny mögött. Nagyon élveztük, főleg az orfűi körgyorsot, amikor rengeteg szurkolónk előtt versenyezhettünk.

Hadik Andrásék végeztek az élen ORB abszolút: 1. Hadik András–Deák Attila (Ford Fiesta R5), 2. Turán Frigyes–Bagaméri László (Ford Fiesta R5), 3. Vincze Ferenc–Igor Bacigál (Skoda Fabia), 4. Kazár Miklós–Tóth Zsolt (Skoda Fabia R5), 5. Ranga Péter–Holczer Dániel (Skoda Fabia R5), 6. Bodolai László–Popovics László (Ford Fiesta R5). ORC: 1. Matics Mihály–Németh Gergely (Mitsubishi Evo IX RS), 2. Hevesi István–Bottyán János (Mitsubishi Lancer Evo VI), 3. Gyarmati Ariel–Kocsis György (Mitsubishi Lancer Evo), 4. Maricsek Miklós–Bán Viktor (Mitsubishi Evo IX R4), 5. Temesvári László–Soós István (BMW E36), 6. Bodogán Ferenc–Szarka Dávid (Lada 2105). Historic Eb: 1. Wirtmann Ferenc–Kerekes József (Ford Escort RS), 2. Tomas Pettersson–Thomas Nilsson, 3. Pentti Veikkanen–Timo Jaakkola.