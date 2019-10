Elérte célját a program

Méltón ünnepelte első hazai bajnoki mérkőzéseit a PTE PEAC Rolling Basket kerekes­székes-kosárlabdacsapata: Egy kétnapos rendezvénnyel, amelynek nem titkolt célja volt, hogy megmutassák mindenkinek, sérülten is van értelme az életnek, a fogyatékossággal élő embernek is vannak a sportolás által is lehetőségei, sikerélményei, örömei.

A program során szombat dél­előtt az érdeklődők egy hat állomásos versenyen ismerkedtek meg a Pécsett űzhető parasportokkal, majd kezdetét vette a nemzetközi torna, amelyen három magyar és egy horvát csapat játszott. A magyar csapatok egymás közötti meccsei egyben a hazai bajnokság első fordulója is volt. Ezeken a Sopron a DVTK-t és a pécsieket is legyőzte, míg utóbbiak mérkőzésén a miskolciak bizonyultak jobbnak. A Rolling Basket Cupon a rutinos horvát csapat diadalmaskodott. A torna végeredménye: 1. Slavonski Brod, 2. Sopron, 3. DVTK, 4. Rolling Basket.

All star csapat: Molnár Attila (Sopron), Tápai János (DVTK), Zeljko Kladaric és Andjelo Rados (Slavonski Brod), Klaics Gábor (Rolling Basket).