Elérték a céljukat, bennmaradt a PEAC

Kilencedik helyen végzett az NB I.-ben a PTE-PEAC férfi-röplabdacsapata, s ezzel elérte célját, bennmaradt az élvonalban.

Nem volt egyszerű szezonja a PTE-PEAC férfi-röplabdacsapatának, hektikus időszakot élt át Storcz Tamás együttese, de a lényeg, hogy kivívta a bennmaradást, vagyis a következő idényben ismét az élvonalban szerepelhet. Ez is volt a cél az idény előtt, így az eredménnyel, a kilencedik hellyel elégedettek is lehetnek a vezetők, a szakmai stáb és a játékosok.

– A lebonyolítás ismeretében tudtuk, hogy nem kerülhetünk az Extraligába, a profik közé, a legjobb hatba, hanem az alapszakasz után az NB I. Liga-csoportban, vagyis a második hatosban folytathatjuk – mondta Storcz Tamás, a pécsiek vezetőedzője. – A játékoskeretünk és az ellenfelek ismeretében az összesített kilencedik helyet céloztuk meg, amit végül el is értünk. A formaidőzítésünk jó volt, a célunkat teljesítettük, emiatt jó szájízzel zártuk a szezont. Azt viszont nagyon sajnáltam, hogy egészségügyi okok miatt sok játékosunk „elfogyott” a végére.

A pécsieket az alapszakasz során annyi sérülés hátráltatta, hogy kénytelenek voltak igazolni két játékost: Jánossy Bálint és Kiss Nicholas érkezése nagyon sokat jelentett. Velük megerősödve már jöttek is a jobb eredmények a rájátszásban, a csapat szép lassan lépegetett előre. Az utolsó szakaszban pedig, amikor már párharcokat kellett vívni, előbb legyőzték a Szolnokot, majd kikaptak a Sümegtől, végül pedig felülmúlták a Győrt, így lettek kilencedikek.

– A csapattagok közül mindenkiről tudnék valami jót mondani. Jánossy és Kiss érkezése sokat jelentett, a két „légiósunk”, Dolgos Attila és Soós András pedig igazi sport­emberek voltak, hiszen a Balaton mellől jöttek el az edzésekre és a meccsekre. Sokat köszönhetünk Szabó Gábornak, aki az előző szezon végén abbahagyta, de a hívásunkra vállalt még egy évet, nem mellesleg a vártnál sokkal jobb teljesítményt nyújtott. A csapatkapitányunk, Horváth Balázs tapasztalata nagyon sokat ért, miként Kaszás Zoltán játéka is.

És ott voltak még a fiatalok, Merkler Ábel, aki már az előző idényben is jól teljesített, mostanra pedig stabil kezdő lett, továbbá Várbíró Benedek, aki az U19-eseknél is játszik, s most mutatkozott be a felnőtteknél – dicsérte játékosait Storcz Tamás.

A bajnokságot egyébiránt a Kazincbarcika nyerte meg, amely a döntőben a Pénz­ügyőrt fektette két vállra.