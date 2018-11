Életében először ül repülőre a vb miatt

Csütörtökön kezdődik el Liszabonban a szektorlabda-vb, ahol a komói Fülöp Ele­mér érmeket szeretne nyerni csapatban és egyéniben is.

November 15–18. között, azaz most csütörtöktől vasárnapig rendezik meg Portugáliában a 2018-as szektorlabda-világbajnokságot. A magyar válogatott a világverseny egyik legnagyobb esélyeseként utazik ki Lisszabonba, és a válogatott keretben ott van egy baranyai kiválóság, a DÖKE-Komlót erősítő Fülöp Elemér is.

– Bizakodva vágok neki a világbajnokságnak – mondta el a komlói gombfocis a Dunántúli Naplónak egy nappal az indulás előtt. – Csapatban illene megnyernünk a vb-t, hiszen a magyar válogatott a legerősebb a mezőnyben. Ami az egyéni versenyt illeti, én ott is szeretnék legalább a dobogóig eljutni, de természetesen mindent megteszek azért, hogy aranyéremmel jöhessek haza Lisszabonból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fülöp számára nem ismeretlen érzés, hogy milyen vb-érmet szerezni, egy ezüstje már van korábbról, igaz az utóbbi két világbajnokságot ki kellett hagynia. Most azonban óriási motivációval várja a rajtot.

– Az utóbbi időben nem ment rosszul a játék, erre építhetek is, igaz a lövésekkel sajnos sokszor hadilábon álltam – magyarázta a válogatott sportoló. – A rendszeres heti egy edzés mellett ezért mostanában beiktattam pár pluszfoglalkozást, az egyik szomszédomnak van gombfocipályája, vele tudtam gyakorolni. Sok mindenen múlik az egyéni szereplés. Az majd csak a helyszínen derül ki, hogy milyen a pályák csúszása – ez függ a páratartalomtól is. De azt is csak majd kint tudjuk meg, hogy milyen az alátámasztás. Nem mindegy, hogy kemény, vagy ruganyosabb. Amikor a verseny előtt kipróbálom, tudni fogom mire számíthatok. Ha az első pár lövésem bejön, nem lehet baj.

Fülöp azt is elárulta, életében most először ül repülőre, ezért is megy vele két barátja kísérőként, tart ugyanis a repüléstől.

– Olyan tériszonyom van, hogy még a létrán is szédülök – mondta nevetve Fülöp. – Biztos ami biztos, itthon szépen el is búcsúzok mindenkitől, sosem lehet tudni. Ha viszont épségben odaérek Lisszabonba, az azt hiszem még egy óriási extra motivációval fog szolgálni.