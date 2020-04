Elfeledett sportágak: a jégpályán is volt motorverseny

Az idő áldozatául esett baranyai sportpályák után ezúttal a megyénkből eltűnt vagy kissé elfeledett szabadidős és versenysportokból szemezgettünk. Hegyiversenyt, fogathajtást, vagy vízi kosárlabdát.

A mecseki hegyiversenyek, illetve a motokrosszfutamok ebből a képösszeállításból sem maradhattak ki, hiszen egykoron mindkét sportág óriási népszerűségnek örvendett Baranyában. Arra talán kevesebben emlékeznek, hogy a pécsi jégpályán is rendeztek gyorsasági versenyeket, méghozzá motorkerékpárral száguldoztak körbe-körbe – valljuk be, egy ilyen futamot most is szívesen megnéznénk. De ez igaz a roncsderbikre is, amelyek zajától a meszesi homokbánya környéke volt hangos.

A kilencvenes években a golfélet is nagy volt Pécsett, főleg amíg pályaként működött a város közelében (Pécs és Szentlőrinc között, a 6-os út mellett), a Tortyogónál lévő 84 hektáros terület, amelynek mára nyoma sincs, benőtte a gaz. Sokáig tervben volt, hogy nemzetközi szintű golf- és szabadidőközponttá fejlesszék a létesítményt, de a többszöri tulajdonosváltás miatt mindig meghiúsult.