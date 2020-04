Elhunyt Füzesi Ferenc, a mohácsi női-kézilabdacsapat edzője

Életének 60. évében elhunyt Füzesi Ferenc, az mohácsi női-kézilabdacsapat edzője – közölte honlapján a klub.

Íme a közlemény:

„Füzesi Ferenc pályafutása alatt a Pécs és a Tatabánya csapatát erősítette, utóbbinál magyar bajnok is volt, emellett évekig légióskodott Spanyolországban. A 92-szeres magyar válogatott játékos részt vett az 1992-es barcelonai olimpián is, ahol a hetedik helyen végzett a nemzeti csapattal. 2018 nyarán felnőttegyüttesünk vele kezdte meg a felkészülést, első mohácsi évében a bravúros hatodik helyen zártunk a bajnokságban. Az idei szezon hat mérkőzéssel a vége előtt a koronavírus miatt egyelőre szünetel, de ami sokkal fájóbb most, hogy vezetőedzőnk már nem segítheti tovább csapatunkat.

Szakosztályunk nevében ezúton is szeretnénk őszinte részvétet kívánni az egész családnak! Köszönünk mindent, tudjuk, hogy örök szurkolónk maradsz, hiszen megmondtad. Isten veled, Baresz!”