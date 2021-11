Elismerték Vojtek Aurél életpályáját

A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-bizottsága a járvány miatti halasztást követően ünnepélyes keretek között átadta a 2019–2020-as díjakat. Az elismertek között pedig ott volt a PVSK korábbi kiválósága, a PTE PEAC Rolling Basket alapítója, Vojtek Aurél is.

Elismerte az olimpiai bizottság Vojtek Aurél kosárlabdázóként és civilként is példamutató életútját, valamint a kerekesszékes kosárlabdázásért tett erőfeszítéseit a fair play-díjjal.

– Még 2017-ben Magyar Andrásék (a kerekesszékesek szövetségi kapitánya – a szerk.), hogy népszerűsítsék a sportágat, elhozták a kupadöntőt Pécsre. Janovics Lászlóék a megyei szövetségnél ennek nagyon örültek, mert szerették volna ők is felkarolni a kezdeményezést. Meg is keresték a megyei mozgássérült egyesületet, hogy mozgósítsák a tagokat, és van-e olyan kontakt, aki tudna segíteni. Így kerültem szóba, és nagy örömmel segítettem nekik a szervezésben – idézte fel lapunknak Vojtek Aurél, hogyan találkozott a sportág ezen formájával. – Megbeszéltük, ha már ez idáig eljutott, és megnéztük, hogy ez a játék hogyan működik, szeretnénk létrehozni egy csapatot. Elkezdtük a főiskola termében még hagyományos kerekesszékekkel. Utána jött Klaics Gábor, Benedek Márkó, akik amputált végtagúak, de akkor még a Laciék is beültek, hogy legyünk hatan-heten. Azonnal úgy éreztem, hogy ezt nekem is csinálnom kell. Természetesnek vettem azt, hogy beülök a székbe.

Azóta rengeteget fejlődött Pécsett a PVSK ikonjának is köszönhetően a kerekesszékes kosárlabda. Ma már saját, méretre készült sportszékekkel űzhetik. A PEAC is felkarolta őket, így egyéb előnyöket is élvezhetnek, valamint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia is megfelelő termet biztosít számukra. Ennek eredménye, hogy már Magyar Kupa győzelme is van a PTE PEAC Rolling Basketnak.

Persze Vojtek Aurél nem csak a pályán belül, azon kívül is igyekszik segíteni a társait, az edző munkáját.

– Hasonlít ez a csapat a 80-as évek PVSK-jához. Szinte egy család, egy baráti kör vagyunk. A célunk, hogy a régióban hozzuk össze a mozgássérülteket, nem az, hogy légiósokkal nyerjünk. Igyekszünk megmutatni, hogy sérülten is lehet teljes értékű életet élni. Egy olyan világ nyílhat meg a csatlakozók előtt, amit lehet csak a tévében láttak – fejtette ki.

A pécsi férfikosárlabda hangját már korábban is érték hasonló elismerések, két éve Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Elismerő oklevelét is átvehette, ez a díj viszont váratlanul érte.

– Idén kaptam meg a Baranya Megyei Kosárlabda-szövetség fair play-díját, és Téczely Tamás, Janovics Laci, Katona Petra a tudtom nélkül jelöltek az olimpiai bizottság elismerésére is. A legnagyobb meglepetésemre május elején jött egy telefon, hogy adjam meg az e-mail-címemet, mert elfogadták a megyei szövetség javaslatát, és ilyen díjban részesülök. Köpni-nyelni nem tudtam – fogalmazott.