Elkészült a módosított versenynaptár

Lejárt a súlyemelők „szobafogsága” is, a kényszerpihenő után újra edzésbe álltak. Jövő héttől már a régi menetrend szerint edzenek a Pécsi Súlyemelő Egyesületnél.

Ugyan a fiatalabbak szedtek magukra néhány kilót, de a juniorok és a felnőttek tudatosabbak és fegyelmezettebbek voltak, megőrizték súlyukat.

– Összehasonlítottam az utolsó, március eleji vajszlói verseny mérlegelési jegyzőkönyvét a mostani helyzettel, és van némi eltérés a kisebbeknél – mondta Ferenczi József, a PSE vezetőedzője. – A 9-13 évesek híztak el egy kicsit, de ez náluk nem akkora gond. A kényszerszünet alatt a karbantartást tartottuk fő célnak. A piciknél beszéltem korábban a szülőkkel, hogy nem kérem számon az otthoni munkát. Az idősebbeknél három-négy versenyzőnek házi gyakorlásra súlyzót adtunk, ketten állványt is vittek.

A szakvezető úgy véli, beletelik egy-két hónapba, míg mindenki utoléri magát. Ennek érdekében a mostani heti négy edzést jövő héttől mindennapos gyakorlásra emelik, immár saját termükben.

– Elégedett vagyok az eddigi munkával, nagy elánnal kezdte mindenki újra. Nincs hiányzónk a gyakorlásokon, ez korábban nem mindig volt így. Be lehet hozni a lemaradást, egyenlő eséllyel indul mindenki. Sérültünk nincs, a kényszerszünet alatt senki sem hagyta abba a súlyemelést, sőt, két új fiatal is ezt a sportágat választotta.

Összeállt a járvány miatt módosított hazai versenynaptár is. A pécsiekre 12 nagyobb megmérettetés vár, az első, június 27-i tini OB-tól kezdve egészen a szezonzáró, december 19-i Hajdú Zrt.-kupáig. A sorozatban benne van a szeptember közepére tervezett Pécs város nemzetközi bajnoksága is. Erre várják a cseh és horvát testvérszakosztály képviselőit is. Külföldi szereplés előtt áll Gyurkovics Ferenc, Pencz Mihály, Krassói Tibor és a vezetőedző is, akik a masters Eb-n indulhatnak november végén-december elején, míg Strasszer Dávid a junior Eb-n lehet ott.