Elkezdték a közös munkát

Először tréningeztek együtt tegnap az NB III-ból feljutó PMFC játékosai, amióta felfüggesztették a sportrendezvényeket a vírushelyzet miatt. Természetesen a pécsi játékosok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatokba.

Nehéz időszakon vannak túl a PMFC labdarúgói is, akik ha biztonságos lett volna, a pályán vívták volna ki a bajnoki címet, és vele együtt a feljutást. Így van ezzel Geiger Norbert is, aki bevallása szerint szinte ki sem lépett otthonából az elmúlt hetekben.

– Senkinek sem esett jól, hogy kimaradt a futball az életéből. Ez nehéz annak, akinek a mindennapjai arról szólnak, hogy edzésre jár, várja a meccset, hétvégén játszik. Nehezen éltem meg én is – kezdte kérdésünkre a támadó. – Csináltam a feladatokat, amit kiadtak az edzők, nem mentem sehova. A párommal jól éreztük magunkat, főzőcskéztünk, eljártam futni, erősíteni. Jól átvészeltük ezt az időszakot. Nem vagyok annyira nagy sorozatnéző, inkább filmek és a TV ment.

Az idényben 23 alkalommal pályára lépő játékos azt is elárulta nekünk, hogy nem szokott videojátékokkal játszani, nincs is otthon konzolja, amivel tehetné. Legfeljebb másoknál játszik le egy-egy meccset, ha úgy alakul.

– Nem is vágyom rá, hogy legyen itthon PlayStation, mert akkor ott ülnék egész nap előtte – folytatta, majd arra is kitért, csapattársai sem futballszimulációs játékokkal múlatják az idejüket, inkább CoD-oznak (belső nézetes lövöldözős videojáték).

– Még a szezon elején egy csapatépítő során viszont volt egy egész délutános FIFA-bajnokság kivetítőn. Akkor kiderült, hogy PS-en is a Hege a legjobb, nem csak a pályán – tette hozzá nevetve.

A feljutást sem tudta igazán megünnepelni a csapat, hiszen mindenkit otthonában ért a hír.

– Tudtuk, hogy aznap ülésezik a szövetség, és egyszer csak jött egy üzenet Laci bától, hogy bajnok a csapatom. Először nem is igazán tudtam hova tenni. Azt hittem, csak poénkodnak, de aztán egyre több cikk jelent meg, a csapattársak is írták, a vezetők is gratuláltak – árulta el Geiger. – Furcsa volt megélni így, mert a terveink szerint a pályán akartuk minél előbb kiharcolni és megünnepeli az osztályváltást. Nagyszerű, hogy felléphetünk egy osztályt, jövőre profi ligában játszhatunk. Viszont mégse volt annyira nagy durranás, mivel ezt vártuk már nyár óta, ezért alapoztunk, edzettünk, ezért játszottunk hétről hétre maximális erőbedobással. Az is kicsit különös volt, hogy itthon kellett megünnepelni.