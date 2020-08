Elmaradhat a hétvégi rangadó a koronavírus miatt

A PMFC-nél több emberen is el kellett végezni a koronavírus-tesztet, mert tartanak attól, hogy a megyei csapatoktól hozzájuk is elért a fertőzés. A klubnál még várnak a vizsgálat eredményeire, amelytől az is függhet, hogy játszanak-e vasárnap a Szentlőrinccel.

Pozitív lett a PMFC korábbi játékosának, és az utánpótlásában tevékenykedő Koller Krisztián koronavírus-tesztje, tudtuk meg klubhoz közeli forrásokból. A tréner a pécsi klubnál való szerepvállalása mellett annak a Pécsváradnak a tagja, amelynek már a hétközi kupameccsét is el kellett halasztani, mivel több labdarúgójánál is kimutatták a fertőzést, a hét elején pedig több pécsi játékossal, és alkalmazottal érintkezett. A PMFC-nél gyorsan reagáltak, amikor tudomást szereztek Koller fertőzöttségéről, és elvégezték a tesztet azokon, akikkel a hét során kapcsolatba lépett, ennek az eredményére vár a klub a további döntések meghozatalával. Ha bármelyik érintettnél pozitív lesz az eredmény, akkor akár a holnapi Szentlőrinc elleni szomszédvári rangadó is elmaradhat. Természetesen, ha mindenkinél negatív eredmény születik, akkor nincs akadálya a derbi lejátsszásának. Úgy tudjuk, az érintetteknél nem jelentkeztek tünetek. Várhatóan még ma este, közli a klub, hogyan határozott.