Elmaradt a bravúr, de le a kalappal!

A PVSK Veolia férfi-kosárlabdacsapata számára az első mérkőzéssel be is fejeződött a Zsíros Tibor Magyar Kupa nyolcas döntője, igaz, ezt is ígérte a papírforma: a Szolnok ellen derekasan küzdött Csirke Ferenc együttese, de ez nem volt elég a győzelemhez.

Nagy kár érte, hogy így belehúzott a PVSK-Veolia, mert ez a csapat talán csak a Szolnokot nem tudja megverni a hazai mezőnyben, bárki más ellen reális esélye van a győzelemre. (Halkan tegyük hozzá: bárkitől ki is kaphat, lásd a TF elleni fiaskót.) A sorsolás során azonban nem volt kegyes Fortuna, éppen az Olajt sodorta Csirke Ferenc együttesének útjába az első meccsen, vagyis a negyeddöntőben, ami gyors búcsút sejtetett. Sajnos a csoda elmaradt, az esélyesebb csapat jutott tovább, de a pécsiek minden dicséretet megérdemelnek – mert sokáig lehetett bízni, reménykedni. Az első és a második negyed sem sikerült rosszul Csiricsék szemszögéből, a Szolnok ugyanis nem tudta megszórni magát, a PVSK pedig tartotta ellenfelével a lépést, a nagyszünetben csak négypontos mínuszban volt. Csak aztán jött a harmadik negyed, amely után minden veszni látszott. Ebben a felvonásban ugyanis 31 pontig jutott a Szolnok, ami sok volt. Túl sok. Ezzel tizenegyre növelte előnyét – ennyit kellett volna ledolgoznia a PVSK-Veoliának tíz perc alatt. Nagy szó ez: majdnem sikerült. Csirke Ferenc együttese ugyanis nem adta fel, küzdött az utolsó pillanatig, ami arra volt elég, hogy izgalmas legyen a hajrá, s karnyújtásnyi közelségbe kerüljön a csoda. Negyvenegy másodperc volt már csak hátra, amikor 85-88-ra állt a mérkőzés, vagyis volt sansz a fordításra. Ezt követően Milosevics dobott egy duplát, ami nagyon nem hiányzott. A pécsiek időt kértek, volt vissza huszonkét másodperc. A megbeszélt tripla azonban nem hullott be, Demeter Attila volt pontatlan, ezzel pedig eldőlt minden – a Szolnok jutott az elődöntőbe. PVSK-Veolia–Szolnok 85-90 (18-23, 19-18, 24-31, 24-18)

Férfi kosárlabda Zsíros Tibor Magyar Kupa döntő, negyedöntő, Győr, Audi Aréna. PVSK-Veolia: Pongó 16/6, Taylor 16, Csirics 20/12, Budimir 12/6, Horti 11/9. Csere: Wright 5, Antóni 3/3, Demeter A. 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Szolnok: Kovács P. 5/3, Benke 16/6, Vojvoda 23/6, N. Milosevics 6, Tóth Á. 9. Csere: Rowsey 17/12, Andrics 4, S. Milosevics 10, Rudner. Vezetőedző: Dragan Alekszics.