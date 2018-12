Először kapott ki hazai pályán a PVSK együttese

Nagyon kemény meccset játszott a PVSK-Veolia férfikosárlabda csapata hazai pályán a ZTE ellen, amelyet végül el is veszített Csirke Ferenc együttese. A pécsiek most először kaptak ki hazai pályán.

Az biztos, hogy aki a PVSK-Veolia–ZTE férfikosárlabda mérkőzést választotta tegnap esti programjául, az nem egy könnyed kikapcsolódásra fizetett be. Merthogy a pécsiek szempontjából minden volt a meccs, csak épp nem könnyed.

Mondjuk ezért sokat tettek mind a két félidő elején Csirke Ferenc tanítványai. Az első negyedet ugyanis mínusz nyolccal, a harmadikat mínusz tizenkettővel nyitották Antóniék. Volt is nagy teperés, hogy innen vissza tudjon jönni a Vasút. Az első félidőben ez végül sikerült is, amihez nagyon kellett Andrija Csirics pazar játéka. A negyvenhez közelítő szerb bedobó labdákat szerzett, saját magának brusztolt ki dobóhelyzeteket, és bizony roppant fontos triplákat vágott be.

A nagyszünet után aztán újra jött az igencsak hosszúra nyúlt rövidzárlat, és 41-38 után, amikor észbe kaptak Pongóék már 41-50 állt az eredményjelzőn. És a második félidőben sajnos volt ennél rosszabb is a helyzet. Igazság szerint nem játszott rosszul a Pécs, de valahogy a ZTE mégis folyamatosan tudta növelni előnyét. Az utolsó negyed közepén már tízzel vezettek a vendégek. Innen pedig sajnos már nem volt második feltámadás. Ugyan az utolsó utáni pillanatig küzdött becsülettel a Pécs, de ez ezúttal nem ért győzelmet. Ez volt a PVSK első hazai veresége a bajnokságban. Kár, hogy épp az ünnepek előtt.

PVSK-Veolia–ZTE

83-92

(15-20, 26-18, 20-26, 22-28)

Kosárlabda-NB I., férfiak, 11. forduló. Pécs, 2000 néző. V.: Tőzsér, Farkas, Boros. PVSK-Veolia, legjobb dobók: Taylor 29/6, Csirics 25/12, Antóni 10/3. ZTE, legjobb dobók: Szabó Zs. 33/12, Thompson 19/6, Ware 15/9.

