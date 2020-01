Elrajtol a hagyományos műfüves torna

A pihenőnek vége, a hétvégén „felébred” téli álmából a megyei futball: az I. és II. osztályú csapatok küzdelmeivel elrajtol a már hagyományos nagypályás műfüves félkészülési torna.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága idén is megrendezi a már hagyományos AutóCity Volkswagen téli nagypályás műfüves tornáját. A mezőny most is ketté szakad, hiszen a megyei I.-II. és a megyei III. osztályú együttesek külön bajnokságban küzdenek meg a vándorkupáért. Az előbbi két liga gárdái már ezen a hétvégén belecsapnak a lecsóba, a harmadik vonalban szereplők viszont a csak a jövő héten kezdik meg szereplésüket.

Ahogy a korábbi években megszokhattuk, négy városban, Pécsett, Mohácson, Kozármislenyben és Szentlőrincen zajlanak majd a küzdelmek, de a megyeszékhelyen belül a PVSK és a PMFC műfüves pályáját is igénybe veszik a futballisták. A csoportokban valamennyi csapat három mérkőzést játszik. A pécsi K- és L-csoportba (megyei III. o.) három együttes került, ezért az aktuálisan szabadnapos gárdák egymással játszanak edzőmeccset.

Idén is négy város ad otthont a felkészülési torna meccseinek

Az AutóCity Volkswagen téli nagypályás műfüves torna hétvégi programja

Január 18., szombat

Mohács, B-csoport: Himesháza–Közműépker Lánycsók (13.30). Kozármisleny, D-csoport: Gyógyfürdő Harkány–Kozármisleny U19 (15.00). Pécs, PVSK-pálya, E-csoport: PVSK–Ócsárd (13.00).

Január 19., vasárnap

Mohács, A-csoport: Bóly–Somberek (11.10), Villány–Palotabozsok (14.30). B-csoport: Szederkény–Töttös (12.50). Kozármisleny, C-csoport: Lovászhetény–Véménd (11.00), Thermal Spa Siklós–Nagykozár (14.20). D-csoport: Boda–Hosszúhetény (12.40). Pécs, PVSK-pálya, E-csoport: Pécsvárad–Csofém Diana SE (13.00). Pécs, PMFC-pálya, F-csoport: PTE-PEAC–Bogád (11.50), Sellye–Magyarbóly (13.40). Szentlőrinc, G-csoport: Kétújfalu–Szigetvár (12.40).

A megyei I.-II. osztályúak bajnoksága szombaton rajtol, s február 16-ig tart. A megyei III. osztályúak január 25-én kezdenek és február 23-án fejezik be.