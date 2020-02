Elsősorban támadósorán erősített eddig a Misleny

Egy támadó-középpályás és egy szélső, Kozics Barnabás és Gere Zoltán érkezését már bejelentette a Kozármisleny, de az átigazolási ablak lezárultával is újabb játékosok bemutatása várható.

Az gyorsan kiderült, még az átigazolási időszak elején, hogy a tavasszal már nem erősíti a HR-Rent Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapatát a házi gólkirály Jelena Richárd, Horváth Péter, Fekete Marcell, Dienes Ádám, Győrfi Dominik, Turi Tamás, Dalipi Armend, Kónya Kornél és Havasi Dániel sem. A napokban pedig azt is elkezdte bejelenteni a kék-fehér klub, hogy kik pótolják majd a távozókat, kik jelentenek erősítést a szezon hátralevő részére.

Az első ilyen játékos Kozics Barnabás volt, aki Ózdról érkezik, és próbázóként már több felkészülési meccsen is feltűnt a Misleny színeiben. Magyar Márk klubigazgató kérdésünkre elmondta, mindenképpen szerettek volna egy támadó szellemű középpályást igazolni.

– Figyelemmel kísértük az Ózdról érkező híreket, és azt is, a keretükből kit érdemes elhozni – folytatta a vezető, aki hozzátette Barnát jól ismerték, hiszen a Kaposvár nevelésű labdarúgó több bajnoki ellenfélnél is megfordult. – Az mindig elsődleges számunkra, hogy a környékről származó játékost keresünk, aki hosszútávon erősítheti a csapatunkat. Barnánál van ráció abban, hogy ezen a féléven túl is nálunk marad.

A szélső támadó Gere Zoltán a szintén a Közép-csoportban szereplő Szabadkikötőtől érkezik. Éppen a két klub egymás elleni találkozóján hívta fel magára Pókos Csabáék figyelmét. A klubigazgató vele kapcsolatban elárulta, egy gyors, kreatív, gólerős támadót láttak benne, amit az edzőmeccsek során eddig igazolt is. Hozzátette, mind a játékossal, mind csapatával könnyedén meg tudtak egyezni.

– Eddig nagyon pozitív Zoli érkezése – folytatta az igazgató.

Az említett két játékos mellett, a PMFC-től érkezik Kiss Krisztián is a kék-fehérekhez, valamint az MTK már jelezte, hogy szélsője, Babinszky Bence félévre kölcsönben szerepel a Kozármislenynél. Ezen felül még egy, a védelem mindkét szélén bevethető labdarúgó bejelentését tervezi a klub. – Elégedettek lehetünk, hiszen meghatározott posztokra kerestünk játékosokat, és meg is találtuk a megfelelőeket. Az új csapattagokkal jobban fogjuk tudni játszani azt a futballt, amit szeretnénk. A múlt hét is alátámasztja ezt, amikor már ők is több időt töltöttek itt. Kicsit előrébb tudunk lépni tavasszal – zárta Magyar Márk.