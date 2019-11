Elvette a Szentlőrinc a PMFC veretlenségét

A Szentlőrinc legyőzte a PMFC-t az év rangadóján az NB III. Közép-csoportjában.

Óriási tömeg fogadta Szentlőrincen a harmadosztályú bajnokság első két helyén tanyázó baranyai csapatokat. Igazi rangadóhangulat alakult ki a pálya körül tömött sorokban álló hazai és vendég rajongók között, és ez a pályára lépő játékosokra is átragadt. Az első negyedórában óriási taktikai háború dúlt a gyepen. Sajnos a gyenge játékvezetés nem segítette, hogy igazán átadhassák magukat a nézők az élménynek. Folyamatos szabadrúgások közt kellett volna valami labdarúgásra emlékeztetőt produkálnia az alakulatoknak, ami jobbára Hegedűsnek és Kondornak sikerült.

Eközben a szurkolók figyelme is inkább a pályán kívülre terelődött, ahol megpróbálták rávenni a pécsi rajongók a köztük helyet foglaló Beboppot és Rocksteadyt, hogy kulturáltan igyekezzen szurkolni. Bár a Pécs nagy bedobásaival, és sorozatos szögletekkel veszélyeztetett, igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A Szentlőrinc viszont amint megnyugodott, és végig játszott egy akciót, gólt szerzett. Varga volt eredményes, majd rögtön be is sárgult, amiért kifutott hergelni a pécsi drukkereket.

Nem sokkal később Hegedűs egalizálhatott volna, de csukafejesét hárította Hajagos. Ezt követően viszont ismét a sorozatos pontrúgások uralták a találkozót. Néhányan már azon viccelődtek, hogy talán azért fütyül annyit a játékvezető, mert azt hiszi, az jó a sípnak. Amikor viszont pöröghetett a játék, Tóth duplázhatta volna meg a Lőrinc előnyét, viszont közelről laposan belebombázta a játékszert a kiszolgáltatott helyzetben lévő Kovácsba. A vendégek egyenlítése a szünet előtt szinte a semmiből jött. Egy nagy bedobást követően a rövid kapufánál álló Rácz csúsztatta a kapuba a labdát.

A fordulást követően aztán gyorsan ismét vezetést szerzett a hazai gárda. Egy gyors összjátékot követően Kondor érkezett meg a büntetőterületen belülre, és vette be Kovács hálóját. Kónya szinte a középkezdés után viszont hiába juttatta a hazaiak hálójába a labdát, találatát les miatt érvénytelenítette Oláh Gábor. A Szentlőrinc többször is eldönthette volna a találkozót, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 76. percben aztán a Pécs került ismét fölénybe. Egymást követően háromszor is tüzelhettek, de minden megeresztett lövésbe bele tudott vetődni hősiesen egy hazai védő. Végül egyik csapat sem tudott már eredményes lenni, így maradt a 2-1 a hármas sípszóra.

Szentlőrinc SE–PMFC 2-1 (1-1)

Labdarúgó NB III., 15. forduló. Szentlőrinc, 2000 néző. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba, Kondor (Horváth F., 54.) – Harsányi (Gellén, 90.), Juhász, Vajda – Tóth A (Crnojacki, 83.). Vezetőedző: Gombos Zsolt. PMFC: Kovács B. – Sági, Gajág, Rácz (Koller, 80.), Németh M. – Kónya, Futó, Godzsajev (Grabant, a szünetben), Hegedűs – Máté J. (Tihanyi, a szünetben), Geiger. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Varga (28.), Kondor (50.), ill. Rácz (45.).

Eközben, a Kozármisleny gól nélküli döntetlent játszott otthonában a Honvéd második számú csapata ellen. Ezzel Pókos Csaba tanítványai már 7 meccsesre nyújtották veretlenségi szériájukat.

HR-Rent Kozármilseny–Bp. Honvéd II. 0-0

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 15. forduló. Kozármisleny: Somogyi – Horvát G., Nagy Á. (Csernik, a szünetben), Kocsis, Turi T. K. – Füredi, Rácz Á. (Kónya K., 28.) – Fenyvesi, Márkvárt (Horváth P., 80.), Berdó – Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.