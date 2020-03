Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány a csonka szezonban

A 2019–2020-as magyar kosárlabdaidénynek ugyan véget vetett a járvány, de a szezon szép – vagy kevésbé szép – emlékeit, pillanatait nem tudja kitörölni a fejünkből.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Bár a megszokottnál jóval rövidebbre sikerült az idei kosárlabdaidény, így sem maradtunk emlékezetes pillanatok nélkül.

Óriási tempóban kezdték az idényt

Az idény elején úgy tűnt, minden alkatrészt sikerült a helyére tennie a PVSK-Veolia férficsapatánál. Az újonnan érkezők és a megszokott mag között szinte azonnal kialakult az összhang, így a szezon elején repülő rajtot vettek Csirke Ferenccel a kispadon a fiúk. Első hat bajnokijukat zsinórban nyerték, sokszor ellentmondást nem tűrő játékkal, miközben az Európa-kupában is megkezdték szereplésüket. Igaz a kontinenstornán nem úgy jöttek az eredmények, mint a hazai kiírásban, de nem lehettek csalódottak a vasutas szurkolók. Első meccsükön, Pozsonyban csak egy a dudaszó előtt elengedett dobás döntött. Azonban a pontoknál sokkal fontosabb is veszett azon a meccsen, Quincy Diggs megsérült, ez pedig alapjaiban határozta meg a következő időszak eseményeit, ráadásul időközben C. J. Aiken térdével is probléma akadt.

A nemzetközi porondon közben történelmet írt a Pan­thers november 5-én, amikor a ZZ Lei­den csapatát egy remek meccsen le tudták győzni. Viszont nem sokkal ezt követően idénybeli talán legfájdalmasabb vereségét is elszenvedte az alakulat. Ismét az Inter Bratis­lava volt az ellenfél. Csak másodpercek voltak hátra a végső dudaszóig, amikor Ruják állhatott a vonalra, és ő mindkét büntetőjét értékesítette. A stadion felrobbant, mindenki magából kikelve őrjöngött a lelátókon. A dudaszó pillanatában pedig Bulatovics sokkolta a közönséget. Síri csend borult a sportcsarnokra, szinte megfagyott az idő, csak a vendégek ünneplése rázta fel a döbbenetet.

A történelmi siker után jött a visszaesés

Ezzel a vereséggel viszont a hazai színtéren is megtört a lendület. Zsinórban hétszer kapott ki a Panthers, és lemaradt a Magyar Kupáról. Ez pedig Csirke Ferenc vezetőedzői pozíciójába került. Ezzel a döntéssel nem kis ellenérzéseket váltott ki az egyesület vezetősége a szurkolókból, akik az eredmények ellenére is több hazai találkozón jelezték, kiállnak a korábbi tréner mellett. Az új karmester Dragan Alekszics lett, akivel elkezdte magát visszatornászni a felsőházba az alakulat. A korai szezonzár az ötödik helynél vetett véget az előremenetelésnek, viszont egy újabb emlékezetes meccset még megélhettek a hazai szurkolók a Zalaegerszeg ellen. Az a találkozó talán tökéletesen foglalta magában a PVSK idei szezonját. Volt benne küzdelem, dráma, hősies helytállás, ragyogás, csalódottság, lemondás és a végén katarzis. Ha csak a dupla ráadásra és Chris Smith dudaszós triplájára gondolunk, amivel kiharcolta a folytatást, tudjuk, örök emlék marad annak, aki a helyszínen látta.

A Sopron elleni bravúr sem adott lendületet

Baranya élvonalbeli női kosárcsapatai nem életük szezonját futották. Pedig a bajnokság előtt úgy tűnt, hogy a PEAC-Pécs remekül erősített, hiszen biztató eredményeket ért el nemzetközi edzőmérkőzésein. Meszlényi Róbert együttese a román és a szlovén címvédőt is legyőzte, mielőtt nekiveselkedett volna a 2019/20-as idénynek, amely során a Európa-kupában is megmérettette magát. Az első bajnoki akadályt is könnyen vették Wentzelék, a BEAC-ot 84-48-ra verték meg a Lauberben. Onnantól kezdve azonban megindultak a lejtőn. A bajnokságban többek között a TFSE-MTK-tól és a Vasastól is kikaptak, illetve a nemzetközi porodnak nyert meccs nélkül intettek búcsút. Így mindenkinek leesett az álla december első napján, amikor csodát tettek a pécsiek: a hazai porondon több mint két évig veretlen Sopront legyőzték saját közönségük előtt. Ekkor ismét sokan felkapták a fejüket, de néhány meccs elteltével már vissza is hajthatták, hiszen az éllovas elleni siker sem adott mindent elsöprő lendületet. A szezon lefújása előtt nem sokkal már a legjobb nyolc között kiesett a Magyar Kupából a PEAC, illetve az a bajnokság alapszakaszát a hetedik helyen fejezte be.

Történetük legrosszabb idényét futották

A PINKK edzőt váltott a nyáron, Laczka Miklós helyét Marossy Gergely vette át. A fiatal együttes borzasztóan kezdte és folytatta az alapszakaszt, hiszen sorozatban 13 alkalommal kapott ki, miközben már az ötödik kör után megvált Marossytól is a vezetőség. A horvát Vanja Miljkoviccsal ugyan folytatódott a vesszőfutás, de játékban valamelyest feljavultak Stachék. Az első győzelemre 2020-ig kellett várni (a BEAC-ot verték meg idegenben), majd összesen három sikerrel fejezték be a baranyaiak az alapszakaszt, ami történetük legrosszabb teljesítményének számít.

Női kosárlabda NB I.

1. Sopron Basket 21 20 1 1757–1271 0.976

2. KSC Szekszárd 22 17 5 1791–1409 0.886

3. DVTK Miskolc 22 17 5 1854–1590 0.886

4. Csata 21 15 6 1657–1603 0.857

5. ZTE Női KK 21 11 10 1594–1517 0.762

6. TFSE-MTK 21 11 10 1632–1658 0.762

7. Uni Győr 22 10 12 1556–1581 0.705

8. PEAC-Pécs 22 9 13 1660–1701 0.705

9. CEKK Cegléd 21 7 14 1392–1612 0.667

10. Vasas Akadémia 21 6 15 1537–1709 0.643

11. PINKK 21 3 18 1415–1818 0.571

12. ELTE BEAC 21 2 19 1338–1714 0.548

Férfi kosárlabda NB I.

1. Szombathely 21 18 3 1797–1525 0.929

2. Egis Körmend 21 17 4 1785–1587 0.905

3. Atomerőmű SE 21 14 7 1827–1702 0.833

4. DEAC 21 13 8 1749–1700 0.810

5. PVSK-VEOLIA 21 12 9 1780–1803 0.786

6. Alba Fehérvár 21 11 10 1851–1860 0.762

7. Szolnoki Olaj KK 21 11 10 1671–1619 0.762

8. ZTE KK 21 10 11 1838–1852 0.738

9. Oroszlány SE 21 10 11 1718–1711 0.738

10. KTE 21 9 12 1635–1717 0.714

11. Sopron KC 21 9 12 1674–1695 0.714

12. Kaposvári KK 22 7 15 1793–1841 0.659

13. SZTE-Szedeák 22 5 17 1763–1966 0.614

14. Jászberény 21 2 19 1449–1752 0.548