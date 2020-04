Emlékezetes válogatott meccsek voltak megyénkben

Bármilyen sportról is legyen szó, a magyar válogatott túlnyomórészt Budapesten fogadja ellenfeleit, illetve néhány kivétellel az egyéni sportágak nagyobb versenyeit is a fővárosban rendezik meg. Ezért is számít különlegesnek, ha hazánk legjobbjai vidékre, esetünkben Baranyába látogatnak egy-egy meccs vagy torna erejéig.

Pécs már számos felejthetetlen válogatott meccsnek adott otthont, de komlói és mohácsi földre is futottak már ki sportolók címeres mezben. Baranya legtöbbet, válogatottak által foglalkoztatott sportlétesítménye a megyeszékhely városi sportcsarnoka volt az elmúlt 30 évben. Az ezredforduló előtti és azt követő években a női kosárlabda magyar fővárosának számított Pécs, így nem véletlen, hogy több alkalommal is az utánozhatatlan atmoszférájú Lauberben látta vendégül ellenfeleit a nemzeti csapat. De a férfi kézilabda-válogatott sem vetette meg a pécsi csarnokot. Nem feltétlenül a mérkőzésről maradt emlékezetes a 2002 májusában, a Mecsekalján rendezett Magyarország–Horvátország labdarúgó felkészülési mérkőzés. Annak ellenére sem, hogy a mieink keretében négy korábbi pécsi játékos, Tököli Attila, Dárdai Pál, Bódog Tamás és Gera Zoltán is ott volt. A vendég gárda simán, 2-0-ra győzött, a horvát szurkolók azonban gondoskodtak arról, hogy ne fulladjon unalomba a találkozó. A drukkerek a kerítésen átmászva kergették meg a biztonsági embereket, ami miatt öt percre a játék is megállt. A rendőrök végül gumibotok segítségével teremtettek rendet a vendégszektorban.