Érdekes dolgok alakulnak a PVSE körül

A keret megerősítésének lehetőségeit is vizsgálják a vezetők.

Döcögősen haladt a Pécsi VSE szekere az elmúlt és a koronavírus-járvány miatt félbeszakított NB I. B-s szezonban. Végül a korai zárásnak is köszönhetően csak a 9. helyen fejezték be a 12 csapatos Nyugati csoportot, amelyből a szövetség határozata alapján senki nem esett ki. Az elmúlt hónapok pedig, hasonló negatívumokkal jártak az ő számukra is, mint a legtöbb egyesületnek , árulta el lapunknak Simon Gábor, a PVSE marketing igazgatója, akit a következő idényre való készülésről is faggattunk.

– Érdekes dolgok alakulnak a csapat körül, de még minden nagyon képlékeny. Augusztusban elkezdődnek a kemény edzések a szeptemberi bajnoki rajtra, de addig a keret kialakítása folyik. Hogy miképpen és hogyan az elkövetkezendő napokban dől el, a következő hét közepe felé már kikristályosodnak a dolgok – mondta.

A klub munkáját a következő szezonban mindenképpen nehezíti majd, hogy a jövőben fizetni kell a korábban ingyenes edzőtérért a Lauber Dezső Sportcsarnokban, illetve a hazai mérkőzések megrendezéséért is. A jövő tervezésekor ezt a tényezőt is figyelembe kell vennie a vezetőknek, hiszen ez havonta közel egymillió forintos, vagy annál nagyobb többletköltséget jelent csak az edzésekért az előző idény büdzséjéhez képest. Ez pedig nyilvánvalóan egy NB I. B-s csapatnak elég nagy teher. Az viszont nem is kérdés, hogy a második vonal kihívásait vállalják a következő idényben is.

– Nagy erőkkel, nagy elánnal vetjük bele magunkat a munkába – jelentette ki Simon, aki elárulta a tavalyi kerettel számolnak, amiben lehet néhány módosítás. Folynak erről is a tárgyalások. – Remélhetőleg olyan szinten lesz a csapat, hogy jobban veheti az akadályokat, mint tavaly.