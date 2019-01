Eredményes évet zártak

Jól sikerült a 2018-as év a Dél-Zselic SE birkózószakosztálya számára, a 2001-ben alakult, a jelenleg több mint 100 igazolt versenyzővel rendelkező sportkör (elnök: Rajczi Gergő Roland) négy országos bajnoki címet szerzett. Reinis Borostyán (U23, 69 kg-os súlycsoport), Moczker Lídia (kadett, 73 kg), Simon Kornélia (kadett, 43 kg) és Kovács Buda (kadett, szabadfogás, 51 kg) nyakába akasztották az aranyérmet, ők valamennyien válogatott kerettagok. Van egy diákolimpiai győztesük is, Vecsernyés Judit a 62 kilósok kategóriájában bizonyult a legjobbnak. A szigetváriak az utánpótláslány-csapatbajnokságon is helytálltak, a harmadik helyen végeztek.

– Évről évre egyre sűrűbb a versenyprogram, egy esztendőben általában 50 hazai és 20 külföldi viadalon veszünk részt. Szinte mindenkit érint a versenyeztetés nálunk – említi Tomsics István, a Dél-Zselic SE vezetőedzője. (Rajta kívül még három tréner foglalkozik a fiatalokkal, Kupusz Mátyás, Sánta Ferenc és Bubori Antal.) – Két kihelyezett szakosztályunk van, Sásdon és Mindszentgodisán, ezekben összesen 30 gyermek birkózik. Hetente háromszor edzenek, Szigetváron viszont minden nap tartunk edzést, a városban a Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziumának tornaterme az otthonunk. A megalakulásunk óta ez a bázisunk, jól érezzük magunkat itt.

Mialatt ezt mondja, ifjú birkózók ülnek körül bennünket. Egyikükre mutat és Bogdán Dánielt dicséri. Ő a legeredményesebb tehetségük, még csak 13 éves, de a saját korosztályában és az idősebbeknél négy országos döntőben (két-két magyar bajnokság, illetve diákolimpia) volt érdekelt, igaz, balszerencsés módon mindegyiket elbukta.

A Dél-Zselic SE jó kapcsolatot ápol a kaposvári birkózó klubbal és a PTE-PEAC-cal, hasonlóan kiváló az együttműködésük több horvát sportegyesülettel.

Augusztusban edzőtábort tartanak

Az egyik horvát klubbal különösen jóban vannak a szigetváriak, már-már a második otthonuknak érezhetik Slatinát.

– A Slatinával különösen szoros a kapcsolatunk, heti szinten látogatjuk egymás edzéseit – halljuk a vezetőedzőtől, akinek (mivel beszéli a horvát nyelvet) nagy szerepe van a nemzetközi vonal kiépítésében. – Már most tudjuk, hogy a nyáron egyhetes összetartásra megyünk Sibenikbe, ahová meghívtak bennünket. Mi pedig meghívót küldünk majd nekik és természetesen a többi horvát szakosztálynak is az augusztusi edzőtáborunkba, amelyet 100-120 fővel rendezünk meg. Végezetül el ne felejtsem, hogy grundbirkózásban is érdekeltek vagyunk, a megyei versenyeket mi bonyolítjuk le.