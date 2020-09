Érmekkel térhettek haza a baranyai birkózók

Csepelen új birkózóakadémiát avattak (amelyet Kozma Istvánról neveztek el) és egyúttal meg is rendezték a felnőtt országos bajnokságot, amelyen a PTE-PEAC és a Dél-Zselic SE Szigetvár sportolói is indultak és közülük többen érmet is szereztek.

A mezőnyben 145-en voltak. Eredmények, baranyai dobogósok: Férfiak, kötöttfogás, 55 kg (3 induló): 1. Gazdag. 77 kg (6): 3. Bak. Szabadfogás. 57 kg (4): 3. Kovács B. (Dél-Zselic). 65 kg (5): 1. Kiss K. 70 kg (12): 2. Molnár J. 74 kg (7): 3. Gulyás (A külön nem jelzettek a PTE-PEAC versenyzői.) Képünk illusztráció.