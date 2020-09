Erős csapat látogat az oroszlánbarlangba

A biztató bajnoki rajt után ismét saját közönsége előtt ugrik medencébe a PVSK-Mecsek Füszért férfi vízilabdacsapata, amely a Miskolcot fogadja a pontvadászat második fordulójában.

Már az első körben bizonyította Török Viktor együttese, hogy az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda ebben az idényben is egy olyan oroszlánbarlang lesz, ahol a pécsieknél magasabban taksált csapatok is megizzadnak. Az elmúlt hétvégén a győzelemre is megvolt az esélye a BVSC-Újbuda ellen Csaba Mártonéknak, de a 12–12-es döntetlen is szenzációs eredménynek számít, főleg egy ilyen fiatal együttestől.

Alig telt el pár nap, s máris újabb nehéz kihívás előtt a PVSK: ma 19 órától a papíron szintén erősebb Miskolcot fogadja. Az előző kiírásban a felek pécsi összecsapása 8–8-cal végződött, s ezúttal is mindent meg fognak tenni Józsáék, hogy megnehezítsék a vendég gárda dolgát.

– A BVSC és a Miskolc körülbelül egyforma játékerőt képvisel, így a szombatihoz hasonló mérkőzésre számítunk. Remélem, hogy velük is szoros meccset tudunk játszani. A szurkolóink buzdítása nagyon pozitív hatással van ránk, így hazai medencében győzni szeretnénk – mondta Józsa Ottó, a PVSK-Mecsek Füszért hálóőre.

A 2. forduló programja: PVSK–Mecsek Füszért–MVLC Miskolc (Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00), Tatabánya–VasasPlaket, ZF-Eger–Kaposvár, OSC-Újbuda–KSI, Honvéd–Debrecen, FTC Telekom–Szeged.