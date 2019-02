Erős gárda vár a PEAC-ra

Folytatódik a hétvégén a női kosárlabda NB I.: A PEAC-Pécs szombaton a rivális Zalaegerszeghez látogat, a PINKK-Pécsi 424 vasárnap a sereghajtó MTK-t fogadja.

A PEAC-Pécs NB I.-es női kosárlabdacsapata a legutóbbi két bajnokiján egyaránt fővárosi csapattal találkozott, és nagyon magabiztosan meg is nyerte ezeket a mérkőzéseket. Ugyan a Vasas és BEAC sem tartozik az élmezőnyhöz, de nem csak az eredményt, hanem a mutatott játékot nézve is biztató teljesítményt nyújtottak a pécsi lányok. Most viszont rendkívül nehéz feladat, és egy igazi értékmérő vár Meszlényi Róbert együttesére, hiszen ma délután (17.00), a hazai környezetben idén – szinte – verhetetlen Zalaegerszeghez látogat.

– A mai ellenfelünk egy nagyon erős és jól összerakott csapat, ráadásul hazai pályán a Sopronon kívül eddig mindenkit megvert a bajnokságban, így nehéz dolgunk lesz – mondta lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Viszont az segítségünkre lehet, hogy az esélytelenek nyugalmával léphetünk pályára. Ez talán adhat egy plusz lökést, és akár még meglepetést is okozhatunk.

A PINKK-Pécsi 424 a múltheti veresége után lecsúszott a rájátszást érő nyolcadik helyről, de vasárnap délután (17.00) a kozármislenyi sportcsarnokban könnyen javíthat, hiszen a seregható MTK-t fogadja. Hátradőlni viszont semmiképp sem szabad, hiszen a budapestiek egyetlen bajnoki sikerüket pont a baranyaiak ellen aratták.

– Az első fordulóban egy nagyon gyenge dobószázalékkal kaptunk ki az MTK-tól, így természetesen hazai pályán mindenképp javítani szeretnék ezen – fogalmazott Laczka Miklós, a PINKK-Pécsi 424 vezetőedzője. – Igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni a héten, és ha normálisan összeáll a védekezésünk, akkor reményeim szerint megnyerjük a mérkőzést.

Már csak öt forduló van vissza

A végéhez közeledik a bajnokság alapszakasza, már csak öt forduló van vissza. A tabella második felében nagy a harc – a még rájátszást jelentő – nyolcadik helyért.

A tabella jelenlegi állása: 1. Sopron Basket 34 pont (17 győzelem-0 vereség) 2. Diósgyőr 30 pont (13-4), 3. Szekszárd 30 pont (13-4), 4. Zalaegerszeg 29 pont (12-5), 5. PEAC-Pécs 28 (11-6), 6. Győr 26 pont (9-8), 7. Csata 24 pont (8-8), 8. Vasas Akadémia 22 pont (5-12), 9. Cegléd 20 pont (4-12), 10. PINKK-Pécsi 424 21 pont (4-13), 11. ELTE BEAC Újbuda 21 pont (4-13), 12. MTK-Budapest 18 pont (1-16).

A 18. forduló további programja: Diósgyőr–BEAC, Győr–Szekszárd, Sopron–Csata, Vasas–Cegléd.