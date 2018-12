Erősít a Drávaszabolcs, bent szeretne maradni

Több csapat is csak vergődött az őszi szezonban a megyebajnokság különböző osztályaiban. A téli szünetig kitartottak, kérdés, hogyan tovább, folytatják-e tavasszal is. Siralmas volt a megyei II. osztályú Drávaszabolcs őszi idénye, mind a tizenöt bajnokiját elveszítette, a gólkülönbsége pedig egészen elképesztő, 8-203-as.

– Ezen nem is kell csodálkozni, mert csak hat-hét embernek van játékosmúltja, többen pedig korábban még sohasem játszottak nagypályán – mesélte Kati Gábor sportköri elnök. – A keret huszonöt fős, csak hát a minőség… Nyáron úgy volt, hogy megszűnünk, de nem engedtem. Fennmaradtunk, ennek azonban ez lett az ára. Télen nyolc-kilenc futballistát igazolunk, végre edzőnk is lesz, mert az ősszel nem volt. Négy trénerjelölttel tárgyalásban állunk. Nem adjuk fel, célunk a bennmaradás.

Az ugyancsak megyei II-es Bicsérdnél sem hagyják abba. A 16-os mezőnyben a 13. helyen álló klubnál ugyan kevesen járnak edzésre, de Györkösné Botykai Katalin sportegyesületi elnök szerint a keretük jó, bár megerősítésre szorul. Télen igazolni szeretnének, elsősorban kapus és csatár kellene nekik.

Mozsgón (megyei II., 15. helyezés) jó az ificsapat – valószínűleg megnyeri a bajnokságot –, no de a felnőtt… Pedig két éve még ezüstérmesek voltak, igaz, utána tizennégyen elszerződtek tőlük. Kovács Zsolt Vilmos polgármester szívén viseli a helyi foci ügyét, rajta semmi sem múlik.

– A mérkőzéseink zömét megnyerhettük volna, ám csupán kétszer sikerült győznünk – nyilatkozta. – Az anyagi háttér stabil, mégis elfogytak a játékosok, bár nyáron tizenkét labdarúgót igazoltunk.

Azért az sokat elárul, hogy a keretükben csak két helybéli van, a többiek nem kötődnek az ezerfős településhez. Ez is magyarázatot adhat a távozási kedvre. Egyébként a mozsgóiak menet közben edzőt cseréltek, Kovács Imre önként felállt, azóta nincs utódja, az utolsó három meccsüket ősszel szakvezető nélkül játszották le. Tavaszra ezt a kérdést is meg kell oldaniuk.

A mágocsiak az egy pontot is elbukták

A Mágocs a megye III. Czibulka-csoportjában utolsó, a mérlege: 0 győzelem, 1 döntetlen, 11 vereség. Pontjuk még sincs, mert egy büntetőpontot levontak tőlük, ugyanis másodszor is létszámhiányosan álltak ki. Kusztor Csaba szerint csapatuk a hat-hét évvel ezelőtti ifire épül, a keretben vannak tűzoltók és rendőrök, akiket sokszor a meccsek idején szólít el a kötelesség. Ő 18 esztendőn át szolgálta Mágocs futballját, volt sportköri elnök, technikai vezető, szakosztályvezető, utóbbiról mondott le most le.

– Szinte biztosra veszem, hogy folytatjuk a bajnokságot, remélem, be is fejezzük – mondta.