Értékes pontszerző helyezésekkel zárt a PVSK

Szép helyezéseket értek el a PVSK Judo szakosztályának versenyzői a Nemesvámoson rendezett Ifjúsági korosztály Országos Bajnokságán.

Ebben a korcsoportban megmérettethetik magukat a fiatalabb, serdülő versenyzők is, és így is tett két pécsi ifjú harcművész, Kosztor-Nemes Marcell és Mudai Márton is. Velük együtt kilencen léptek tatamira a PVSK cselgáncsozói a hetvenöt egyesület háromszáznegyven cselgáncsozóját felsorakoztató mezőnyben.

A különítmény két tagja, Papp Eszter Dorka 70 kg-os és Kenderesi Péter 90 kilogrammos súlycsoportban küzdhetett a bronzéremért.

A nemesfém díjak begyűjtése bár most nem sikerült, viszont három értékes pontszerző hellyel zárta az alakulat a megmérettetést, ami jól jön majd az év végén, amikor felállítják egyesületi rangsort.

A PVSK helyezései: Papp Eszter Dorka 70 kg, Kenderesi Péter 90 kg (5. hely), Rácz Bálint 60 kg (7. hely).

Képünk illusztráció.