Érthetően feldobta a srácokat a siker

Kiszakadt a zsák, tízet rúgott a szabadszentkirályi focicsapat a labdarúgó felnőtt megyebajnokság IV. osztály B-csoportja legutóbbi fordulójában, a Mozsgó II-t tömte ki ennyire.

Ami azért is volt meglepő, mert addig nem ontotta a gólokat. Igaz, ugyanennyiszer vette be a Nagydobsza kapuját is, de az még tavaly október 29-én történt – ez volt a Szabadszentkirály utolsó győzelme.

Hiába a két tízgólos siker, ezzel együtt is csak a 8. helyen áll az együttes a tízes mezőnyben (4/0/11 a mérlege). Mindez annak is köszönhető, hogy ősszel az első öt bajnokiját elveszítette, közülük négyen be sem talált és 2-14-es gólkülönbséget produkált.

– Mi magunk is csodálkoztunk azon, hogy ennyire megvertük a mozsgóiakat – vallja be Gyenge Károly sportköri elnök, aki két éve tölti be ezt a posztot. – Főleg azok után, hogy kevés a játékosunk, alig tudunk összejönni egy-egy mérkőzésre. Edzésre pedig csupán öten-hatan járnak. Pedig villanyvilágításunk is van a pályán, munka után lehetne gyakorolni. Erre az idényre huszonnyolc embernek váltottuk ki a játékengedélyét, mégsem vagyunk elegen.

A csapatnak Vörös József (46) az edzője, aki még játszik is. A legeredményesebb futballistájuk Léhmann Krisztián, aki a hétvégén 67 perc alatt ötöt vágott és már tíztalálatos. (A Szabadszentkirály 33 szerzett és 41 kapott gólnál tart.)

– Feldobta a srácokat a mostani tízes, talán el tudjuk most már érni, hogy a mérkőzések után nem rohan el mindenki villámgyorsan ide-oda, hanem lesz idejük leülni egy sörre és megbeszélni azt, ami a pályán történt – halljuk a sportegyesületi elnöktől.