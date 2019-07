Érzelemdús idényen vagyunk túl

Nagyon hullámzó és érzelmekkel teli szezonon van túl a pécsi élvonalbeli kosárlabda. A PVSK-Veolia férficsapatát ugyan érték pofonok idén, de végül az utóbbi 10 év legjobb teljesítményével és eredményével, bronzéremmel örvendeztette meg a szurkolóit.

A PEAC-Pécs lányai kisebb meglepetésre bejutottak az alapszakasz legjobb négy gárdája közé, de a rájátszásban teljesen szétestek, a PINKK Pécsi 424 női együttese pedig – amely nem is olyan régen még bajnok volt – majdnem kiesett az NB I.-ből.

A Dunántúli Napló fotóriporterei természetesen idén is rendszerint jelen voltak a baranyaiak hazai mérkőzésein, hogy árgus szemekkel figyeljék a látványos és emlékezetes pillanatokat. A leg­emlékezetesebbre egyértelműen a PVSK-s fiúk utolsó hazai mérkőzése sikeredett, ahol is a Szolnok ellen megkaparintották a tavaly még álomkategóriába tartozó bronzérmet. A lefújás után az öröm pillanatai következtek.

Így nem véletlen, hogy a legemberibb, legszórakoztatóbb fotók is azon a találkozón és azt követően születtek, hiszen még a legprofibbak is elengedték magukat, felszabadulva az egész éves nyomás alól. A szurkolók percekig állva tapsoltak, majd együtt ünnepeltek a játékosokkal, a pályán mindig kőkemény Andrija Csirics a kezeivel formált telefonnal szelfizett, de még a szigorú vezetőedző, Csirke Ferenc is elengedte magát.