Eseménydúsan alakul a drávaszabolcsi felnőtt foci

Az első két fordulóban a megyei III. osztályú felnőttcsapatuk nem állt ki, a harmadik meccse félbeszakadt. Nem unalmas mostanában a drávaszabolcsi fociélet.

Némi rossz­indulattal azt is mondhatnánk, hogy a drávaszabolcsiakkal mindig történik valami. Ezt megelőzően többek között azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy 2019-ben pont nélkül, 11–331-es gólkülönbséggel fejezték be az idényt a felnőtt megyei II-ben, ezt 28 bajnokin produkálták.

Akkor az egyik hazai bulvárlap a legrosszabb magyar csapatnak titulálta őket. Most az aktuális első történés velük kapcsolatban az volt, hogy a nemrég kezdődött szezonban a sorsolás szerinti első két meccsükre nem álltak ki a megyei III. osztály Czibulka-csoportjában. Pedig vannak elegen, hiszen a rajt előtt huszonkét főre váltották ki a játékengedélyt. A keretükben csak hárman helyiek (ez meg is magyarázza a kötődés hiányát), a többiek környékbeliek, még 25 kilométerről is jár be valaki edzésre (heti egy van belőle) vagy hazai meccsre. A másik eset pedig az, hogy a harmadik bajnokijukon ott voltak ugyan a pályán, ám a bajnokijuk félbeszakadt, mivel a létszámuk sérülésük miatt 7 fő alá csökkent. Ezek súlyosságát azonban sokan megkérdőjelezik.

– Az az igazság, hogy a futballistáinknak nincs már sok kedvük focizni – vallotta be még múlt hét közepén Kati Gábor, aki amolyan mindenes, sportköri elnök, edző, 49 évesen még játszik, amellett ő mossa a mezeket, nyírja a pályán a füvet. Mindezt saját zsebből. Ha nem tenné, már rég megszűnt volna a futball Drávaszabolcson. – Nincs támogatónk, ezért kell nekem mindent csinálni, sokba került nekem már eddig is a drávaszabolcsi foci. Régebben már volt úgy, hogy megszűnik a felnőttcsapat, azonban mégis folytatni tudtuk. Most sem dobjuk be azt a bizonyos törülközőt, szombaton a Hidast fogadjuk és ki akarunk állni. Ha nem tudnánk, a harmadik ki nem állás miatt kizárnának bennünket. Ezt el akarjuk kerülni.

Kati állta a szavát, kiálltak, csak éppen nem volt benne sok köszönet. Most összejöttek tizenegyen, igaz, cseréjük nem volt, játszott 16 és 49 éves focistájuk is. A vendég hidasiak a 65. percben már 11–0-ra vezettek, akkor fújta le a játékvezető a bajnokit, mert a drávaszabolcsiak egymás után jelentettek sérültet és túl kevesen maradtak ahhoz, hogy folytathassák. A bíró nem tehetett mást, a szabályok értelmében idő előtt lefújta a mérkőzést. Folytatás: már a fegyelmi bizottság előtt. Az biztos, hogy a Drávaszabolcsot a mostani eset miatt nem zárhatják ki. Más kérdés, hogy ilyen hozzáállással meddig húzzák…

A Drávaszabolcs sorsolás szerinti következő meccse a hétvégén, vasárnap lesz (lenne?), amikor Szalántára látogat. Az ellenfél harmadik a tabellán.