Európa-bajnokok a pécsiek

Magyarország ülhetett Európa trónjára, miután a virtuális labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjében legyőzte a címvédő portugál válogatottat tizenegyesekkel. A nemzeti tizenegyünket hárman is erősítették a PMFC-től.

Labdarúgó-Európa-bajnok Magyarország. Érdemes ízlelgetni ezt a mondatot, mert habár a valós nemzeti tizenegynek a pótselejtezőn kell egyelőre kiharcolnia a részvételt a 2021-re halasztott kontinenstornára, a virtuális térben felértek a csúcsra mieink. Ráadásul a sikert három a PMFC eSport csapatát erősítő játékossal sikerült kiharcolni. Poór Tamás, a pécsi csapat vezetője az egyik szövetségi kapitányként irányította az alakulatot, illetve Váradi László és Németh Gábor képviselte a baranyai gárdát.

Poór Tamás kérdésünkre kifejtette, ugyanúgy, ahogyan a valós pályákon is, 11 különböző játékos irányítja a csapatokat. De nem csak a meccsek, a bajnokságok, a kontinens és világtornák is azokon alapulnak. Az Európa-bajnokságra viszont nevezés alapján kerültek be az alakulatok.

A mostani kontinenstornán 24 ország legjobbjai mérkőztek meg egymással. A magyar fiúknak nem volt egyszerű dolga, és kicsit az esélytelenek nyugalmával indultak, vallotta be Poór. Természetesen a döntő tette fel a koronát a sorozatra, 1-1 és a hosszabbítás után jöhetett a szétlövés az Európa- és világbajnok portugálok ellen. Az első hibát mieink vétették, de Németh Gábor két büntetőt is hárított, így felülhetett társaival Európa trónjára.

– Az első meccs után már éreztük, hogy csúszópályán odakerülhetünk a döntőbe, mert az az előző vb ezüstérmesei, az olaszok ellen volt. Azt viszont, hogy nyerhetünk a végén, csak a döntőben éreztük. De tudtuk, hogy bármi is lesz az eredmény, ez már a magyar virtuális labdarúgás legjobb eredménye. A finálé így csak jutalom játék volt – tette hozzá Poór Tamás. – A vb-re már az Eb csoportból való továbblépéssel kijutottunk. Április elején kezdődik majd. Mivel a címvédő portugálokat győztük le most, így nagyon reménykedünk benne, hogy ott is felérhetünk a csúcsra.

Emellett a csapatvezető azt is elárulta, ehhez az eredményhez a PMFC-sekkel heti négyszer 2–2,5 órát, illetve a válogatottal heti kétszer ugyanennyit tréningeznek. A mérkőzések az Esport1 Facebook-oldalán és Twitch-csatornáján visszanézhetőek.

– Nehezen megemészthető. Amikor az ember feldolgozza, hogy egy magyar csapattal, labdarúgásban végig vertük egész Európát az nagyon érdekes és jó érzés. De lassan itt a vb, menni kell tovább. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fogja a srácokat nyomni, hogy már lesznek elvárások – zárta Poór.

Elrajtolt az élvonal, a spanyol sztárok kontrollert ragadnak

Mindeközben egy kisebb csúszással – a FIFA szervereivel probléma akadt – elrajtolt a virtuális NB I. is, ahol a PMFC is képviselteti magát. Első ellenfelük a Veszprém Futsal eSport volt, amely kétszer is le tudta most győzni a pécsieket. Az első találkozón hiába romhamoztak kitartóan a piros-feketék a veszprémiek 2-0-ra nyertek, majd a visszavágón ismét ők kerekedtek felül, akkor már 4-1 arányban.

Eredmények: PMFC–Veszprém 0-2, 1-4.

Az eSporthoz kapcsolódó érdekesség, hogy ma rajtolt a spanyol élvonalbeli csapatok ligája is, ahol egy-egy játékos képviseli a valós labdarúgó-alakulatokat. Így például a Barcelonából Sergio Roberto viszi pályára sajátjait, míg a Real Madrid színeit Marco Asensio ölti képletesen magára. Az Atleticoból a Liverpool BL-kiejtéséből oroszlánrészt vállaló Llorente játszik majd. A sporthiányban szenvedők így kaphatnak egy kis dózist, ugyanis a profik meccseit a Beinsport, Skysport és az ESPN is közvetíti majd élőben, így online streamen nézhető lesz.