Éva Józsefnek csaknem ötezer tanítványa volt öt évtized alatt

Az úszóoktató immár csaknem 49 esztendeje tanítja a sportág alapjaira a strandolókat Mohácson.

– Meséljen a kezdetekről!

– A véletlenek is szerepet játszottak abban, amit elértem – olvasható a Mohácsi Újság.hu hírportálnak adott interjúban. – Még 1971-ben hívtak dolgozni a mohácsi uszodába, ahol gépészként kezdtem, de egyszer egy ismerősöm otthagyta nálam a két gyermekét, mert valamit el kellett intéznie. A lurkók az elején nem igazán tudtak tempózni, de pár óra elteltével már magabiztosan lubickoltak a mélyebb vizekben is. Az apjuk el is csodálkozott ezen. A kapcsolatot azóta is tartjuk, de közben azért kiderült, akad némi érzékem a témához.

– Miközben más utakat jár be a kollégáihoz képest.

– Valóban, én nem alkalmazok úszódeszkát, mint sokan teszik. Nyilván a szárazföldi munkával kezdek, de aztán már irány a víz, ami természetes közeg. A váltóban korábban olimpiai bronzérmes, egyéniben 1924-ben ezüstös dr. Bárány István is oktatott egykoron. Megmutatott olyan elemeket, amik kiválóak, de kevesen alkalmazták azokat régebben.

– A mentés fortélyait is elsajátította?

– Kötelező tananyagnak számított. Hála az égnek, csupán egyszer volt rá szükségem éles helyzetben. Szóltak, hogy menjek, mert bugyborékol a víz. Azt hittem, az összeeresztésnél jön föl a levegő, de azért becsületből alámerültem a medencében. Erre egy testes embert találtam a legalján, szinte mozdulatlanul fekve. Felhoztam, de egyedül képtelen lettem volna kitenni a partra. Érkezett a segítség, kituszkoltuk, újraélesztettük az illetőt. Mire a mentők megérkeztek, már jobban volt. Délután már le-fel sétált a kórházban. Köszönetet nem mondott az illető, de nem is bánom.

– Csaknem fél évszázad alatt mintegy ötezer tanítványa lehetett. Meddig szeretné még folytatni?

– Ameddig bírom, addig mindenképpen. A feleségem rám bízta a döntést, azt mondta, addig végezzem a dolgom, amíg bírom erővel. Egy kicsit ez is éltet. Képtelen lennék elszakadni a közegtől, ami a sorsom elválaszthatatlan része lett. Most is számosan bejelentkeztek, nem csupán Magyarországról, de a németektől is olyanok, akik innen származtak el. Nekik nem mondhatok nemet, ha az unokáikat miattam hozzák el ide.