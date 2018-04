Ez a helyzet senkinek sem jó

Szó sincs döntőről, érmes reményekről: mindkét baranyai női NB I.-es kosárlabdacsapat, a PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 424 is az ötödik–nyolcadik helyek valamelyikén zárja a szezont. Ezért is örömteli a hír, miszerint a tulajdonosok beszélgetnek arról, hogy minél előbb egy erős legyen a két közepesből.

Nem először, nem is másodszor lehetett hallani az utóbbi hónapokban, években, hogy a két NB I.-es baranyai női kosárlabdacsapatot egyesíteni kell. Sajnos égbe kiáltott szavaknál messzebb nem jutottak az illetékesek, így most nagyon bízunk benne, hogy a legfrissebb egyeztetések, tárgyalások, amelyek a napokban zajlottak a két együttes, a PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 424 tulajdonosai között, nem ebben a kategóriában maradnak majd, hanem érdemi lépések is születnek.

– A tulajdonosok valóban találkoztak a közelmúltban, s egyetértettek abban, hogy nem látják értelmét a rivalizálásnak, ezt meg kell szüntetni – fogalmazott lapunknak Páva Zsolt, Pécs polgármestere. – Egyesíteni kell az erőinket, mert előre kell lépni a női kosárlabda területén a siker irányába. Arra a kérdésre, hogy mikor állapodik meg a két kör egymással, nem tudok válaszolni, de úgy érzem, a mostani tárgyalásokban, beszélgetésekben van muníció.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a PINKK-Pécsi 424 tulajdonosa, Feleki Attila is, aki szerint nem egészséges a jelenlegi helyzet.

– Van két közepes csapat egy jó helyett. Ez senkinek sem érdeke. Leültünk egymással, s úgy vélem, konstruktív beszélgetést folytattunk. Messzemenő következtetéseket ebből még nem mernék levonni, de abban biztos vagyok, hogy folytatni fogjuk a párbeszédet. A városnak és a szurkolóknak sem megfelelő a jelenlegi állapot, egy erős csapatnak kell működnie!

Ettől manapság messze vagyunk: a PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 424 sincs a topon. Egyik sem jutott be a legjobb négy közé a bajnokságban, s a Magyar Kupában is nélkülük zajlottak az érmes csaták. Ez a szezon tehát sem Pécsett, sem Kozármislenyben nem lesz emlékezetes – változtatni kell!

Mindenképpen győzni akarnak

Nagyon jó meccset játszott kedden a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapata a Cegléddel. Az 5–8. helyért zajló párharc első felvonását kis híján megnyerte idegenben Gabriel Carrasco együttese: a rendes játékidőben nem dőlt el a meccs, a hosszabbítás viszont már sajnos a házigazdáknak sikerült jobban (82-78 lett a végeredmény). Ma délután (18.00, Lauber Dezső Sportcsarnok) jöhet a második csata, s hazai pályán jó esélyük van az egyenlítésre a pécsieknek.

– Nagyon jó ritmusban kezdtünk Cegléden, a végjátékban azonban talán a tapasztalatlanságunkból adódóan túl sok hibát vétettünk, így aztán vereséget szenvedtünk – fogalmazott a PEAC-Pécs válogatott játékosa, Licskai Zsófia. – Azokat a dolgokat, amiket akkor elrontottunk, már át is beszéltük, ki fogjuk javítani a hibákat a hazai mérkőzésre. Mindenképpen győzni akarunk otthon, saját szurkolóink előtt, mert vasárnap vissza szeretnénk utazni Ceglédre, hogy aztán a harmadik meccs döntsön arról, ki nyeri a párharcot.