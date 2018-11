Ez a siker többet ér egy szimpla győzelemnél

Heroikus küzdelemben győzte le csütörtök este a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapata a ZTE-t, nem csoda, hogy a játékosok és az edzők is úgy örültek, mintha bajnoki címet nyertek volna. A hosszabbítás előtt nem sokan fogadtak volna a hazaiakra...

Először is: nem voltak túl jók az előjelek. Gémes-Sarok Nikolett már a múlt héten bokasérülést szenvedett, a BEAC elleni meccset ki is hagyta, s először kedden tudott edzeni. A játékot vállalta, de látszott rajta, hogy nem egészséges. Simon Zsófia kedd este nagyon rosszul nyúlt bele a labdába, a hüvelykujja úgy nézett ki utána, mint egy fura Z-betű. Három hétre gipszbe került. Ehhez jött még, hogy a mérkőzés harmadik percében Ruják Nórát is elveszítették: a napok óta rakoncátlankodó vádlija nem bírta a kiképzést.

– Ez már önmagában sok volt – mesélte lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Aztán jöttek még a faultproblémák is a meccs alatt. A rendes játékidőben így is nyernünk kellett volna, mi rontottuk el, hogy nem sikerült. A hosszabbítás előtt végignéztem a padon, s átfutott rajtam, hogy úristen, most mi lesz! Alig voltunk. De aztán, akik pályára kerültek, nagyon jól játszottak. Julie Vanloo pedig látta, hogy még többet kell tennie azért, hogy győzzön a csapat, ezért aztán még többet vállalt, húzta magával a többieket, akik szintén mindent kiadtak magukból. A ráadás egészen elképesztő volt, 15-2-re hoztuk!

A szakvezető hozzátette, nagyon örültek ennek a sikernek. Számára nem csak az volt a fontos, hogy győztek egy nagyon fontos meccsen, hanem az is, hogy látta, ahogy egy nehéz helyzetben összetart a társaság, a lányok harcolnak egymásért.