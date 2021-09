Ezt is behúzná a PTE-PEAC

A két forduló után listavezető Villány az ugyancsak remekük rajtoló PEAC vendége lesz a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 3. fordulójának rangadóján.

Szeptember 4., szombat, 11.00

PTE-PEAC (7.)–Villány (1.)

A PEAC egy igazán remek mérkőzésen győzte le az előző fordulóban a Mozsgó-Szentlőrinc II. csapatát, így nagy önbizalommal várhatja a pontvadászat folytatását. Lőrinc Antal gárdájára azonban ezúttal is nagyon nehéz feladat vár, ugyanis a Villány sem fogja könnyen adni magát.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Nagyon fontos volt számunkra a jó rajt! Egyrészt a PEAC-nap miatt, másrészt, a hathetes felkészülés után kellet egy pozitív visszajelzés számunkra, hogy fizikálisan, mentálisan és taktikailag is felkészültünk a bajnokságra. Az összes hazai meccsünket szeretnénk megnyerni, így a Villány ellenit is. Ha most nem szerzünk három pontot, akkor a szentlőrinciek elleni győzelem is veszít az értékéből. Nagyon nehéz dolgunk lesz, ellenfelünk egy erős csapat, amely ugyan átalakulóban van, de ennek is lehetnek pozitív hozadékai. Egyéneket, nagyon jó játékosokat veszítettek el, de csapatként talán még egységesebbek lettek, mint tavaly – zárta a tréner.

A Villány valóban átalakult a nyáron. Távozott többek között Havasi Dániel, Buni Barnabás, Pauk Viktor és Gellén Dávid is, akiknek óriási szerepük volt abban, hogy a csapat dobogós helyen zárta az előző kiírást.

Kósa Zoltán, a Villány edzője: – Mondhatom azt, hogy ismét a nulláról kezdtünk mindent, szinte százszázalékosan lecserélődött nyáron a gárda. Minél több fiatal játékost próbáltunk igazolni, hiszen hosszú távban gondolkodunk. A rövidtávú célokat így észszerűen kellett kitűzni, hiszen a rutin még hiányzik a csapatból, és amúgy is nagyon nehéz lenne odaérni ismét a harmadik helyre. A tervezett munkát elvégeztük a nyáron, a bajnokságot jól kezdtük, most viszont jön a következő nagy feladat. A PEAC otthonában szeretnénk meglepetést okozni! Egyelőre nem tudom, hogy hol tartunk a pécsiekhez képest, de azt gondolom, hogy az építkezést tekintve jól állunk, és bízom benne, hogy a hétvégén sok erőt ad az elmúlt két forduló.

Szeptember 4., szombat, 17.00

Sport36-Komló (14.)– Szederkény (12.)

Mindkét csapatnak fontos lesz a hétvégi meccs, ugyanis a Komló és a Szederkény sem szerzett pontot az előző két fordulóban – hozzá kell tenni, hogy az utóbbi csak egy meccsen van túl. A Bányász ismét hazai pályán bizonyíthatja, hogy nem a tabella hátsó felében van a helye, míg a Szeditől bravúr kell a pontszerzéshez, ami az ellenfele gyenge formáját nézve nem lehetetlen küldetés.

Bóly (2.)–Pécsvárad R-Bus (4.)

A Bóly és a Pécsvárad viszont egyaránt jó rajtot vetett, mindkét gárda bezsebelte a három pontot egyetlen eddigi bajnoki meccsén. Szombaton eldől, hogy Vénoszék a liga egyik legerősebb csapata ellen is tudnak-e jó teljesítményt nyújtani. Az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolguk, főleg a védelemnek, ugyanis a liga egyik legjobb csatára, a Villányból átigazoló Havasi Dániel is debütálhat a bajnokin új csapatában.

PEAC-PMFC II. (10.)– Lovászhetény (6.)

A PEAC-PMFC II. fiataljai remekül teljesítettek a Villány ellen, de ellenfelük kapusa rendre kifogott rajtuk, így egy gól nélküli döntetetlennel kezdték a szezont. A Lovászhetény felemásan rajtolt: Bíró Ferenc csapata a Komlót idegenben legyőzte, de otthon kikapott a Siklóstól.

Siklós (9.)–Boda (3.)

A siklósiak is egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdték az idényt. Mivel pont hazai pályán kaptak ki, így minden bizonnyal mindent meg fognak tenni saját szurkolóik előtt, hogy otthon tartsák a három pontot a hétvégén. A Boda csak egy meccsen van túl, de az kiválóan sült el, Németh Tamásék 3-1-re legyőzték az esélyesebb Komlót.

Gyógyfürdő Harkány (11.)–Kétújfalu (15.)

Az előző szezon utolsója és utolsó előttije is összecsap egymással. A Harkány számára ez lesz a nyitány, ugyanis az első két fordulóban halasztást kért. A Kétújfalu ezt az idényt sem kezdte túl rózsásan, a Sellye és a Bóly ellen is kikapott, ráadásul az utóbbitól öt gólt kapott.

Sellye (8.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (13.)

Nem volt szerencséje a sorsolással a Mozsgó-Szentlőrinc II.-nek, hiszen az első két fordulóban a Pécsváraddal és a PEAC-cal találkozott, és mindkét alkalommal pont nélkül maradt. Ezúttal a hárompontos Sellyéhez utaznak a piros-feketék, akiknek ugyan az Ormánságban sem lesz egyszerű dolguk.

Megyei I. osztály