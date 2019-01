Ezüstérmet szereztek a fővárosban a fiatal pécsiek

Kilenc pécsi fiatallal a soraiban második helyen végzett a Dél-Dunántúl csapata a budapesti Tüske Uszodában megrendezett Jövő Bajnokai összrégiós versenyen. A fővárosi tornán együtt ünnepeltek és szurkoltak a szülők, a versenyzők és az edzők is, így ez egy kiváló lezárása volt a 2018-as esztendőnek, s egyben elindította az idei szezont is.

A Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai utánpótlás-gondozó programján kilenc régió és közel háromszáz 11 és 14 év közötti gyermek mérte össze tudását mind a négy úszásnemben. A versenyen ráadásul remekül szerepeltek a PSN Zrt. úszói, hiszen a Dél-Dunántúli régió csapatával a második helyen végeztek.

– Az úszás ugyan elsősorban egyéni sport, de nagyon fontos, hogy a sportolók csapatként is tudjanak működni, ezért is hasznosak az ilyen megmérettetések, ahol együtt és egymásért is úsznak a régió legjobbjai – hangsúlyozta Jancsik Árpád, a program összrégiós koordinátora, aki egyben a PSN Zrt. Sportiskola edzője is.

A régiós ezüstérem mellett egyéni sikernek is örülhettek a baranyaiak, hiszen a csillagszóró futamban a PSN Zrt. kiválósága, Séner Martin a harmadik helyen végzett.